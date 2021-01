Najčítanejšie v roku 2020: Tieto témy z Nových Zámkov a okolia vás najviac zaujali

Rok 2020 nebol len o koronavíruse a zákernom ochorení Covid-19. Pozrite sa, ktorých desať článkov oslovilo našich čitateľov najviac.

1. jan 2021 o 10:25 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Rok 2020 ostane navždy v hlavách ľudí ako rok poznačený epidémiou nového koronavírusu. Dotkla sa celého sveta a pocítili sme ju aj v Nových Zámkoch. Oželieť sme tak museli množstvo kultúrnych a športových podujatí a tiež aj vianočné trhy či silvestrovskú zábavu. Nebol však celý rok len o koronavíruse.

Nasledovné články zaujali v roku 2020 našich čitateľov najviac.

1. Veľká voda v Nových Zámkoch

V polovici októbra prišla zasiahla Nové Zámky veľká voda. Hladina rieky Nitra prekročila hranicu tretieho stupňa povodňovej aktivity. Stromy lemujúce breh rieky zatopilo, rovnako aj záhrady v záhradkárskych oblastiach, či terasu malej vodnej elektrárne na Zúgove.

Kvôli zvýšenému nebezpečenstvu povodní vyhlásil v čase najvyššej kulminácie hladiny primátor Otokar Klein pre územie mesta mimoriadnu situáciu.



Čítajte viac tu: Hladina rieky Nitra dosiahla hranicu tretieho stupňa povodňovej aktivity

A tu: Primátor vyhlásil mimoriadny stav

Primátor Nových Zámkov vyhlásil mimoriadny stav (zdroj: Anton Hrachovský)

2. Teror pokračuje, obyvatelia paneláku sú zúfalí

Petícia proti asociálnym obyvateľom paneláku na Námestí republiky v Nových Zámkoch nepomohla. Problémy so spolunažívaním tak stále pretrvávajú.



Vyzerá to, že jediným spôsobom, ako sa slušní obyvatelia môžu domôcť svojich práv, je súd. Mesto i spoločnosť, ktorá bytovku spravuje, s nimi hrá podľa domovej dôverníčky pingpong.



Asociáli na treťom poschodí nám prezradili, že oni by k spokojnému životu potrebovali rodinný dom.



Čítajte viac: Teror pokračuje: Obyvatelia paneláku sú z asociálov zúfalí

Odpratávanie smetí po asociáloch sa stalo v paneláku na Námestí republiky bežnou a nutnou rutinou. (zdroj: MP, MK)

3. Búrlivý protest v centre Nových Zámkov

Koncom januára sa na Hlavnom námestí konalo stretnutie priaznivcov ĽSNS a paralelne prebiehal aj protest proti fašizmu a nenávisti, podporený priaznivcami PS-SPOLU. Miestami to bolo v centre mesta búrlivé, nezaobišlo sa to bez vulgarizmov, akcia sa však prebehla bez vážnejších incidentov.

Oba tábory rátali plus mínus rovnaký počet ľudí, skupiny oddeľoval široký kordón s policajnými zátarasami.



Čítajte viac: Protest proti ĽSNS na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch

Protest proti fašizmu v Nových Zámkoch. (zdroj: (MP))

4. Celoplošné testovanie

Na prelome októbra a novembra prišlo k celoplošnému antigénovému testovaniu. Zapojili sa doň aj Nové Zámky. Pred odbernými mestami boli od skorých ranných hodín dlhé rady. Keďže niektoré odberné miesta otvorili s oneskorením, niektorí obyvatelia sa k odberu nedostali ani po troch hodinách státia v rade, niektorí si dokonca vystáli aj viac než šesť hodín.

Počas soboty a nedele (31. októbra - 1. novembra) otestovali v okrese Nové Zámky celkovo 79 234 ľudí.



Čítajte viac: Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch

Rad na testovanie pred Okresným úradom v Nových Zámkoch. (zdroj: Anton Hrachovský)

5. Nové nákupné centrum

Koncom novembra otvorili v Nových Zámkoch nové nákupné centrum OC Piritov. Obchodné centrum pri Nitrianskej ceste prevádzkuje spoločnosť InterCora, je v ňom osem obchodných prevádzok, vrátane prvého kasína v meste. Už v prvý deň otvorenia bolo parkovisko plné, pred jednou z prevádzok stála rada ľudí.



Čítajte viac: V meste otvorili nové nákupné centrum

Pred jednou z prevádzok v OC Piritov sa tvorí rada. (zdroj: Anton Hrachovský)

6. Otvorili nový most v Komárne, doprava v Zámkoch dostane zabrať

V septembri otvorili medzi Komárnom a maďarským Komáromom nový most dlhý 600 metrov. Jeho výstavba stála vyše 117 miliónov eur.



Otvorenie nového mosta v Komárne bude mať za následok zvýšenie dopravy v regióne, čo neobíde ani mesto Nové Zámky. Akákoľvek ťažká doprava nad 15 ton smerujúca z Komárna môže ísť do Nitry, Vrábeľ, Serede či Šale len cez Nové Zámky.



Vláda tiež v septembri schválila zoznam viac ako sto investičných priorít, na základe ktorého by mal vzniknúť aj harmonogram ich výstavby. Región Nových Zámkov sa medzi TOP prioritami nenachádza.



Čítajte viac: Otvorili nový most medzi Slovenskom a Maďarskom

Slávnostné otvorenie mosta Monoštor cez Dunaj medzi mestami Komárno a maďarským Komáromom vo štvrtok 17. septembra. (zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

7. Devastačný požiar v Šuranoch

Koncom januára museli hasiči zápasiť s požiarom výrobnej haly v Šuranoch. Oheň ju zachvátil krátko pred piatou hodinou ráno a požiar zasiahol takmer celú budovu.



Čítajte viac: Hasiči bojujú s požiarom výrobnej haly

Požiar výrobnej haly v Šuranoch v Novozámockom okrese. (zdroj: TASR)

8. Rodičia dievčatka žiadajú od nemocnice odškodné

V roku 2017 sa manželom Beňuškovcom z Partizánskeho narodili v novozámockej nemocnici dvojičky. Syn Adam prišiel na svet zdravý, no dcéra Ema už toľko šťastia nemala. Rodičia tvrdia, že za to môže novozámocká nemocnica. Požadujú od nej odškodné vo výške 928-tisíc eur.



Znalec, na ktorého sa rodičia obrátili, hovorí o viacerých pochybeniach nemocnice. Tá tvrdenia o pochybení odmieta.



Čítajte viac: Rodičia postihnutého dievčatka žiadajú od nemocnice odškodné takmer milión eur

Manželia Beňuškovci požadujú od novozámockej nemocnice odškodné. Minulý týždeň sa v Nových Zámkoch konal súd. (zdroj: Anton Hrachovský)

9. Opatrenia ničia podniky, tie hovoria: Chceme len prežiť!

So slovenským gastrosektorom to vyzerá čoraz horšie. Reštaurácie hovoria o neúnosnej situácii, kedy veľa z nich nemá na nájom a musí prepúšťať. Od polovice decembra mali byť podľa vyhlášky zatvorené aj terasy kaviarní a reštaurácií.



Na Slovensku sa vzopreli desiatky reštaurácií, medzi nimi aj jedna v Nových Zámkoch. Jej majiteľ pre Naše Novosti prezradil, prečo sa rozhodol pre takýto krok.



Čítajte viac: Niektoré kaviarne a podniky ostali otvorené napriek zákazu

S nariadeniami sa museli vysporiadať aj podniky v Nových Zámkoch (zdroj: Archív VS, AH)

10. Zložila najväčšie puzzle na Slovensku

Erika Pinke je rekordérka. Nikto na Slovensku nezložil väčšie puzzle ako ona. Pribeťanka už podľa vlastných slov dokopy poskladala viac ako 220-tisíc kúskov puzzle. „A ešte idem ďalej,“ zdôraznila s úsmevom. Svojej záľube sa venuje už skoro dvadsať rokov.



Čítajte viac: Pribeťanka zložila najväčšie puzzle na Slovensku

Erika Pinke pred svojím najväčším, 40-tisícovým puzzle. (zdroj: (MP))

