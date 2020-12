Opatrenia ničia podniky, tie hovoria: Chceme len prežiť!

Tí, čo ostali otvorení, tvrdia, že ide o posledný výkrik o pomoc. Interiér otvorila aj jedna z reštaurácií v Nových Zámkoch.

17. dec 2020 o 16:46 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. So slovenským gastrosektorom to vyzerá čoraz horšie. Reštaurácie hovoria o neúnosnej situácii, kedy veľa z nich nemá na nájom a musí prepúšťať.

Od minulého piatka majú byť podľa vyhlášky zatvorené aj terasy kaviarní a reštaurácií. Nie každý prevádzkovateľ v Nových Zámkoch tak urobil.

Už počas uplynulého týždňa sa na Slovensku vzopreli desiatky reštaurácií, medzi nimi aj jedna v Zámkoch.



Problémový menovateľ je v dnešnej situácii takmer vždy rovnaký. Nedostatočná pomoc od štátu. „Netreba to vnímať ako rebéliu či anarchiu. Je to skôr posledný zúfalý krik o pomoc. Už to budú dva mesiace, odkedy nám v podstate zakázali podnikať, bez kompenzácie,“ vysvetlil ešte minulý týždeň Viktor, majiteľ reštaurácie Spirit, ktorá minulý týždeň otvorila pre zákazníkov aj svoj interiér.



Prvá pomoc od štátu nepokryje ani odvody. Na druhú stranu, regionálny hygienik hlási, že sa v gastrosektore budú rozdávať pokuty.