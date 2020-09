FOTO: Pripravme sa na zvýšenú premávku. Otvorili nový most v Komárne

Most Monoštor, ktorý spája Slovensko s Maďarskom cez rieku Dunaj pri meste Komárno je najvyšší na Dunaji.

17. sep 2020 o 14:16 SITA/TASR/Anton Hrachovský

KOMÁRNO. Nový most Monoštor, ktorý spája Slovensko s Maďarskom cez rieku Dunaj pri meste Komárno, je už k dispozícii pre občanov oboch krajín.

Prístup k najnovším videám

Most dlhý 600 metrov, ktorého výstavba stála vyše 117 miliónov eur, uviedol dnes do prevádzky minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, predseda vlády Igor Matovič a maďarský premiér Viktor Orbán.



Most bude slúžiť osobnej aj nákladnej doprave prostredníctvom hlavnej cesty s dvoma pruhmi. Okrem toho sa na ňom nachádza aj chodník pre peších a cyklocesta.

"Maďarsko a Slovensko ukázali, že aj v čase pandémie dokážu stavať mosty spájajúce národy," povedal v prejave Matovič a zdôraznil, že aj v budúcnosti tomu bude tak. Podľa slov predsedu slovenskej vlády je pekným symbolom, že tento most spájajúce dva národy bol spolufinancovaný z európskych fondov. Ide o program CEF – Nástroj na prepojenie Európy.



Podľa slov Orbána Európa sa teraz buduje v strednej Európe. "Budujú ju Maďari, Slováci, Česi a Poliaci," konštatoval maďarský premiér, ktorý zdôraznil, že krajiny musia aj napriek pandémii nového koronavírusu fungovať.



Doležal po slávnostnom prestrihnutí pásky zdôraznil, že nový most je výsledkom dlhoročnej spolupráce dvoch krajín a spresnil, že pre verejnosť bude otvorený vo štvrtok večer o 21:00.



Výstavba mosta je príkladom medzinárodnej spolupráce - oceľová konštrukcia bola vyrobená vo všetkých krajinách V4 (pylón – Česko, nosná konštrukcia – Poľsko, Slovensko, Maďarsko).



Most je vybavený prvkami pasívnej a aktívnej bezpečnosti cestnej premávky a vodnej a leteckej dopravy vrátane príslušných signalizácií, ako aj monitorovacieho systému napojeného na 24-hodinový dispečing správcu mosta (Tatabánya, Maďarsko).



Mostné závery sa vyrobili v Taliansku, kotevný systém závesných lán vo Francúzku, baranidlá prišli z Anglicka, žula na čelá pilierov z Číny a napríklad prvky ortotropnej mostovky z Fínska.

Medzinárodný projekt Slovenska a Maďarska

Výstavba cestného mosta, ktorý spája slovenské Komárno a maďarský Komárom, je spoločným projektom Slovenska a Maďarska. Financovaná bola z eurofondov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy.

Prečítajte si aj Most medzi Komárnom a Komáromom otvoria ešte v tomto polroku Čítajte

Oba brehy Dunaja spojili ešte v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu.



Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012.



V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 % z nákladov 91,2 milióna eur.



Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj ten symbolický. Bude najvyšším mostom na Dunaji.

Viac dopravy aj v Nových Zámkoch

Otvorenie nového mosta v Komárne bude mať za následok zvýšenie dopravy v regióne, čo neobíde ani mesto Nové Zámky.

„Akákoľvek ťažká doprava nad 15 ton smerujúca z Komárna môže ísť do Nitry, Vrábeľ, Serede či Šale len cez Nové Zámky po trase Kolárovo – Komoča, Gúgska ulica, okružná križovatka na na Slovenskej, Nitrianska ulica,“ povedal ešte v roku 2019 vtedajší prednosta Okresného úradu v Nitre Karol Borik.

Vláda v stredu 16. septembra schválila zoznam viac ako sto investičných priorít, na základe ktorého by mal vzniknúť aj harmonogram ich výstavby.

Nové Zámky medzi top prioritami chýbajú

Úsek R7 - Dolný Bar - Nové Zámky dlhý 37,8 kilometra sa spolu s úsekom R7 - Nové Zámky - Čaka (29,2 kilometra) dostali až do tretej skupiny priorít.



Najdôležitejším kritériom výberu boli podľa ministra dopravné priority. Medzi prvých osem stavieb sa dostali cesty, ktorých kapacita je využívaná na viac ako 80 percent. "Ak je tá cesta preplnená, tak sa dostáva medzi absolútne priority," povedal Doležal.

Na ďalšie miesta ministerstvo zaradilo cesty, ktoré patria do medzinárodných koridorov. Od 18. miesta sú potom zoradené stavby podľa kritéria hodnoty za peniaze a podľa spoločenských priorít - vplyvu na nezamestnanosť či rozvoj regiónu.

Prečítajte si aj Novým Zámkom hrozí ďalšie zhoršenie dopravy, vedenie mesta protestuje Čítajte

"Počas väčšiny sledovaného obdobia ovplyvňuje poradie projektov v harmonograme najmä ich pripravenosť. Väčšinu projektov s vysokou spoločenskou návratnosťou je z dôvodu nízkej pripravenosti a v rámci predpokladaných rozpočtových limitov možné stavať až od roku 2030," píše sa v materiáli ministerstva financií.

"Pri všetkých projektoch je pred ich realizáciou potrebné overiť spoločenskú návratnosť v súlade s platnými metodikami a optimalizovať ich náklady. Náklady sa javia vysoké najmä pri projektoch R2 - Križovatka D1 - Trenčianska Turná, R2 - Zacharovce - Figa a R7 - Dolný Bar - Nové Zámky," opisuje situáciu materiál Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry.

"Ak je to spoločenskou prioritou, tak sa projekt dostane vyššie," povedal Doležal. Stavby, ktoré už sú rozostavané, ministerstvo brzdiť podľa ministra nebude.

Prihlásiť sa na odber videí