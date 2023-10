Operácie sivého zákalu prešli za posledné dve desaťročia revolúciou

Čaká vás operácia sivého zákalu? Keď dobre nevidíte, zbytočne ju neodkladajte.

Vďaka inováciám v očnej chirurgii je dnes tento zákrok bezpečný, presný, rýchly, bezbolestný a prináša možnosť odstrániť aj očné chyby ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus či presbyopiu. Potvrdzuje to aj primárka očného oddelenia centra jednodňovej zdravotnej starostlivosti Diamond Medical v Nových Zámkoch MUDr. Alena Ženčárová, MBA.

„Na moderne vybavených pracoviskách máme k dispozícii mikrochirurgické operačné postupy založené na nových technológiách bez nutnosti hospitalizácie pacienta, počítačom riadenú navigáciu počas operácie a implantáty umožňujúce korekciu všetkých refrakčných chýb, ktoré pacienta zbavia aj potreby nosenia okuliarov. Sú to veci, ktoré boli pred 20 rokmi v oblasti oftalmológie sci-fi ,“ hovorí MUDr. Alena Ženčárová, MBA, primárka očného oddelenia kliniky Diamond Medical v Nových Zámkoch.

Operácia sivého zákalu patrí k najčastejšie vykonávaným zákrokom aj v Centre jednodňovej starostlivosti Diamond Medical. Sivý zákal, teda zakalenie očnej šošovky, je najčastejším očným ochorením a jeho výskyt stúpa s vekom. Pacienti majú zahmlené videnie, čo výrazne zhoršuje ich zrakovú ostrosť v šere alebo v noci, čítanie a rozoznávanie predmetov. Postupne sa videnie zhoršuje, až dochádza k jeho strate a jediným riešením je operácia. „Všeobecne platí, že pokročilý sivý zákal je ťažšie operovateľný a môžu skôr vzniknúť operačné aj pooperačné komplikácie. Sivý zákal sa odporúča riešiť čo najskôr,“ objasňuje primárka.

Príležitosť lepšie vidieť

Pri operácii sa nahrádza vlastná zakalená šošovka umelou vnútroočnou šošovkou. „Na našom pracovisku pracujeme so špičkovým vybavením svetovej úrovne. Pri operáciách používame výhradne fakoemulzifikačný prístroj najnovšej generácie, ktorým dokážeme operovať pri mimoriadne nízkych hodnotách vnútroočného tlaku, čím predchádzame pooperačným komplikáciám. Máme tiež k dispozícii počítačom riadený navigačný systém, vďaka ktorému vieme bezpečne a presne umiestniť implantát do požadovanej pozície. Našim pacientom implantujeme iba šošovky od renomovaných svetových výrobcov a máme k dispozícii všetky moderné umelé vnútroočné šošovky,“ dopĺňa MUDr. Alena Ženčárová, MBA.

Poznáte rozdiely medzi vnútroočnými šošovkami?

Moderné umelé vnútroočné šošovky pacientom po operácii umožnia čiastočnú alebo úplnú nezávislosť od okuliarov. Monofokálne šošovky umožňujú po operácii vynikajúco vidieť na jednu vzdialenosť. Multifokálne implantáty zase poskytujú možnosť vidieť bez okuliarov na všetky vzdialenosti. Nie sú však vhodné pre všetkých. Nová generácia prémiových šošoviek s predĺženou hĺbkou fokusu do diaľky a na strednú vzdialenosť je vhodná aj pre pacientov, pre ktorých nie sú vhodné tie multifokálne. „Preto je dôležité dôkladné predoperačné vyšetrenie. Nejde iba o zdravotný stav pacienta, ale aj sociálno-pracovné údaje, poznanie jeho priorít, akým životným štýlom žije, aké má nároky na videnie, ale aj aké má obmedzenia. Podľa všetkých týchto údajov sme potom schopní pacientovi ponúknuť najvhodnejší typ implantátu,“ vysvetľuje primárka MUDr. Alena Ženčárová, MBA.

Aké sú vlastnosti kvalitnej šošovky?

Vnútroočné šošovky by mali spĺňať požiadavky najvyššej kvality a bezpečnosti od renomovaného výrobcu. Mali by byť vyrobené z materiálu, ktorý organizmus dobre znáša a má najnižší výskyt komplikácií. Šošovky by mali mať aj plnohodnotný filter, ktorý ochráni pred UV žiarením či pred modrým žiarením z obrazoviek a monitorov.

