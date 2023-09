Výstavba trvala 14 rokov. Vlaky na Slovensku budú čistejšie a bezpečnejšie

Projekt za desiatky miliónov má ponúknuť stovky pracovných miest.

NOVÉ ZÁMKY. Neďaleko rušňového depa v Nových Zámkoch odovzdali vo štvrtok 28. septembra nové stredisko technicko-hygienickej údržby (THÚ) vlakových súprav.

Súčasné pracoviská totiž už nezodpovedajú potrebám nových vozidiel. "Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba," uviedol Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Samotná výstavba strediska prebiehala od septembra 2021 do júla 2023. Do ostrej prevádzky by ho mali odovzdať začiatkom roka 2024.

"Naši pracovníci údržby budú mať konečne podmienky na prácu v tom najvyššom štandarde. Tieto strediská sú vlajkovými loďami nielen v oblasti ľahkej technickej údržby, ale aj čistenia interiérov a exteriérov vlakov," povedal Roman Koreň predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

"Výrazne zvýšia úroveň a komfort práce zamestnancov, ktorí tieto činnosti už roky vykonávajú v improvizovaných podmienkach, často pod holým nebom“, upresnil Koreň.

Hotovo po dlhých 14 rokoch

Podobné pracoviská už stoja aj vo Zvolene a v Humennom. Od prvej čiarky na výkrese až po odovzdanie hotového strediska v Nových Zámkoch prešlo 14 rokov.