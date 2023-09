Šláger vyhrala Komoča a je prvá

VII. LIGA ObFZ Nové Zámky: Rastislavice bodovali v Mužli.

7.kolo

Komoča - Maňa 2:0 (0:0), Smreček 2.

Od začiatku to bol zápas s jednoznačnou hernou prevahou domáceho mužstva. Hostia pôsobili odovzdane. Pochovala patrí hosťujúcemu brankárovi ktorý zachránil viacero šancí a vďaka nemu nebol vyšší rozdiel vo výsledku.



Michal n/Ž. – Strekov 5:1 (3:0), Drahoš 2, Tóth, Návojský, Lízal- Danci

Domáci sa dostali do vedenia už v 8. minúte stretnutia a od toho momentu to bola pre nich jednoznačná záležitosť, pričom do polčasu pridali ešte dva góly. Ani po zmene strán z nasadeného tempa neubrali a pridali ešte dva góly. Hostia v samom závere už len skorigovali výsledok.

Mužla - Rastislavice 1:1 (1:1), Flender – Vincze

Od úvodného hvizdu sa hralo vyrovnane. Do vedenia išli po štvrťhodine hry hostia, avšak desať minút pred koncom polčasu domáci vyrovnali. Po zmene strán sa tvorili obojstranne šance, gólom ale neskončila ani jedna šanca.

Dolný Ohaj - Hul 4:2 (3:1), Pétery 2, Hatala, Nagy – Žáček, Beňo

Už v 5. minúte stretnutia sa podarilo hosťom skórovať. Následne domáci pridali a skóre do polčasu otočili- 3:1. Po zmene strán v 66.minúte skorigovali hostia na 3:2, pričom konečné skóre stanovil po peknom góle v 79. minúte Nagy.