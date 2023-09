Novozámockí futsalisti na úvod nového ročníka s tesnou domácou prehrou.

FUTSAL – Niké Extraliga

1.kolo

MŠK Futsal Nové Zámky – FSC Prievidza 4:5 (2:0). Od začiatku sa hralo vo veľkom tempe, akcie sa striedali na oboch stranách. Domácich dostal do vedenia Oršolík, keď po peknej akcii doklepol loptu do siete. Útočné akcie hostí stačila do prestávky domáca defenzíva likvidovať.

