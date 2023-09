Slovenskí rebeli volili vo folklórnych krojoch. Fašistov nechceme, tvrdí šéf súboru

Politici sa už musia pobiť, aby si ich niekto všimol, varuje Jozef Černek.

KOMÁRNO. Svoje hlasy v predčasných voľbách do Národnej rady SR vhodili v sobotu do urny aj členovia folklórneho súboru Rebeli z Komárna. Zišli sa v priestoroch miestnej Základnej školy na Komenského ulici, do ktorého patrí väčšina členov súboru. Neskôr sa zvyšní členovia presunuli do vlastných okrskov.

V 52-člennom folklórnom súbore má právo voliť drvivá väčšina z rôznych častí Komárna a okolia.

Záležať si dávajú na tom, aby odvolili v pestrých krojoch reprezentujúc pestrú škálu regiónov Slovenska.

"Ako Rebeli nie sme nositelia tradícií komárňanského regiónu, keďže ten z hľadiska folklóru nie je až tak preskúmaný. Preto volíme kroje od Myjavy až po východné Slovensko," vysvetľuje Jozef Černek, riaditeľ, režisér a dramaturg súboru.

Aby si aj mladí uvedomili, že ide o ich budúcnosť

"Sme slovenskí Rebeli a snažíme sa poukázať na to, čo je pre našu krajinu dôležité. Práve tieto voľby sú obzvlášť dôležité, rozhoduje sa totiž, akým smerom sa budeme ako krajina uberať. V krojoch na seba trochu aj upozorníme a možno to, hlavne mladých, ľudí prinúti zamyslieť sa nad tým, že niečo sa deje," opisuje pohnútky súboru Jozef Černek.