Tajne zobrali cudzie auto, o 15 minút s ním v susednej dedine zdemolovali stavbu

Obvinili dvojicu mužov.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

RÚBAŇ. Polícia obvinila 26- a 45-ročných mužov z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.

Mladší z nich totiž bez vedomia majiteľa auta vzal kľúče od Nissanu Navara a aj so starším kumpánom na ňom odišiel.

Z Rúbane sa dvojica dostala do Dubníka, časti Mikuláš, kde havarovala. Policajti z Dvorov nad Žitavou najprv dokumentovali neoprávnené používanie cudzieho auta v Rúbňu, no o štvrťhodinu sa už museli presunúť práve do Dubníka.

"Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam a pred rodinným domom narazil do obvodových múrov tehlovej stavby," vysvetlila polícia.

Tá sa po náraze zrútila a poškodila aj zaparkovanú Škoda Fabia. Škodu predbežne vyčíslili na vyše 12 500 eur.

