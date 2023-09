V Šuranoch bol dnes futbalový sviatok

Privítali víťaza Slovenského pohára z predchádzajúcich dvoch rokov.

Už niekoľko dní pred očakávaným stretnutím 2. kola Slovenského pohára medzi ŠK a Spartakom Trnava, žilo mesto Šurany ako aj jeho okolie futbalom. V stredu popoludní prišlo na štadión ŠK vyše 2000 divákov, aby si pozreli, do akej miery dokážu Šurany skomplikovať život veľkému favoritovi. Trnava napokon nenechala nič na náhodu, zvíťazila presvedčivo, ale ani to nič nezmenilo na tom, že to bol pre celé futbalové Šurany nezabudnuteľný zážitok. Stretnutie moderoval známy komentátor RTVS Ľuboš Hlavena, čo patrične pozdvihlo atmosféru stretnutia.

Slovnaft Cup

2.kolo