Do futbalového neba znel potlesk pre bývalých mládežníckych trénerov

V hale Milénium pokračoval seriál stretnutí bývalých futbalistov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

V piatok 8. apríla sa v športovej hale Milénium v Nových Zámkoch stretli bývalí futbalisti TJ Elektrosvit Nové Zámky, tentokrát C – dorast zo sezóny 1972/1973. Hlavným organizátorom stretnutia bol jeden z partie bývalých dorastencov Jozef Čvirik, ktorého pozvanie prijalo 23 bývalých dorastencov. Boli to tzv. „Decsiho chlapci“, z C – dorastu, ktorí hrali v spomínanej sezóne 1972/1973 Výberovú okresnú súťaž. Na stretnutie však boli pozvaní aj bývalí hráči z B – dorastu zo sezóny 1971/1972.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou