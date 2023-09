Na historickom zápase chcú dvetisíc divákov. Debakel nebude, dušujú sa Šurany

Trnava sa vráti po 48 rokoch.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Vyradili favorizovaný Branč a strieľali šampanské. Majú zvučnú Trnavu! V Šuranoch sa vyše mesiac hotujú na historický zápas. Spartak už vítali v roku 1975 (šlágrom proti Adamcovi a spol. krstili tribúnu), no v súťažnom zápase ešte nie. Deň D je v stredu 13. septembra o 16.30 h.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Branč nás podcenil, asi si myslel, že nám dá päťku. Bol to zápas štvrtoligových parametrov. Tešili sme sa z postupu, no keď som si ráno uvedomil, čo všetko treba pre duel s Trnavou zabezpečiť, takmer som odpadol... Taký tím tu v ‚majstráku‘ ešte nehral, chlapci čosi podobné zažijú len raz za život. Pre celý región to bude futbalový sviatok, ktorý môže klubu pomôcť. Aj ekonomicky,“ rozpovedal sa predseda klubu BORIS JANÁK (31).

Boris Janák je šéfom ŠK Šurany od decembra 2022. (zdroj: Peter Bódi)

Šurany si nerobia hlavu z astronomických kurzov na víťazstvo. Druhé kolo Slovnaft Cupu si idú užiť.

„Neočakávam debakel, naši chlapci sa vyhecujú. Môže to vyzerať podobne ako vlani Branč – Slovan, teda iba o dva góly. Jeden z našich veľkých fanúšikov Róbert Dobrota drží palce Trnave, no v šatni sa fandí skôr Slovanu, o to viac sa nahecujeme. Vytlačili sme dvetisíc vstupeniek, pripravujeme sektor hostí, vyčistili druhú stranu štadióna, čiastočne ho renovujeme, maľujeme, natierame ploty, parkovanie riešime s políciou. Výbor po dohode stanovil šesťeurové vstupné, ľuďom odporúčam, aby prišli v predstihu,“ pokračoval bývalý chýrny strelec a od decembra aj náčelník ŠK.

A veruže si s kolegami vyzliekol rukávy! O 3,69-miliónovej injekcii mieriacej do Trnavy za postupy v pohárovej Európe (až do Konferenčnej ligy) sa Šuranom iba sníva. Kladú korunku ku korunke a postupne zdvíhajú 92-ročnú značku.

„Ročne skladáme asi 60-tisícový rozpočet. Mesto prispieva polovicou, z nájmov máme približne 10-tisíc, no zvyšok si musíme zohnať vlastnoručne. Okrem radnice vďačíme aj spoločnosti Loko Trans Slovakia, nášmu významnému sponzorovi. Poďakovanie patrí aj firme Thermklima. Príspevkami partnerov sa snažíme vykrývať hlavne dopravu mládežníkov, ktorých je v klube stále viac. Na mladých kladieme dôraz aj v áčku, máme sedem hráčov okolo dvadsiatky a viacero odchovancov,“ vysvetlil Boris Janák.

Tím kapitána Michala Kružlíka pred druhým kolom Slovnaft Cupu s Trnavou stihne sobotný piatoligový výjazd do Okoličnej na Ostrove. (zdroj: ŠK Šurany)

Ktorýže šuriansky líder v stredu zaujme tribúny? Obrane vládne Michal Kružlík, stredu poľa Ján Komora, Martin Braun a Matej Zelenák, z krídla uteká Samuel Pinteš a na hrote trieli Marian Vadkerti. Bielo-modrá partička robí pokroky a chce sa šplhať nahor V. ligou Juhovýchod.

„Do dvoch-troch rokov by sme sa radi vrátili do štvrtej ligy, ktorú si naše mesto zaslúži. Na jar sme doplatili na úzky káder, no to teraz neplatí. Angažovanie trénera Miloša Feherváriho sa ukazuje ako výborný krok. Doniesol tvrdú ruku, výhovorky nezaberajú, na každom tréningu je osemnásť – dvadsať hráčov, naša hra má hlavu i pätu,“ dodal Boris Janák.