Polícia zadržala dvoch teroristov. Pri boji s ilegálnou migrácou je veľkým problémom povolenie k pobytu

Uzavieť hranicu s Maďarskom je podľa Hamrana nezmysel.

NOVÉ ZÁMKY. Pohraničné okresy na juhu Slovenska trápia nelegálna migrácia. V drvivej väčšine ide o občanov Sýrie putujúcich do západnej Európy. Po procedúre na cudzineckej polícii zotrvávajú na území miest, často sa voľne pohybujú na sídliskách. V očiach miestnych tak neraz budia obavy o bezpečnosť.

Situácia v ostatných týždňoch eskaluje hlavne v okresoch Nové Zámky a Veľký Krtíš.

Tento rok slovenská polícia eviduje už 24 520 prípadov nelegálnej migrácie. Zadržala už aj dvoch teroristov.

"Ich mená sa nachádzajú aj v európskych databázach. Komunikovali sme ohľadom nich s Interpolom, FBI aj s cieľovou krajinou Irakom. Čakáme na zahraničnú pomoc. Jeden z nich bol administratívne vyhostený z Nemecka. Je podozrivý zo spáchania teroristického činu," priblížil v pondelok 4. septembra policajný prezident Štefan Hamran.

"V porovnaní s minulosťou prichádza zo Sýrie kvôli zemetraseniam enormné množsvo migrantov, ktorí sa kumulujú v Turecku. Európska únia Turkov i svoje členké štáty, aby ich nevracali do krajiny pôvodu, keďže tam nemajú vytvorené adekvátne podmienky na život," vyhlásil.

Hamran: Zavrieť hranicu je nezmysel

Uzavretie 655 kilometrov dlhej hranice s Maďarskom považuje policajný prezident za nezmysel.

"Je to 3,5-krát dlhšia hranica ako hranica Maďarska so Srbskom. Je na nej 35 hraničných priechodov. V prípade zavedenia kontrol na hranici nebude Maďarsko podľa readmisnej dohody preberať zadržaných migrantov. Všetci by tak ostali u nás," vyhlásil.

Česko podľa neho za uzavretie 255 kilometrov hranice so Slovenskom zaplatilo v minulosti 800-tisíc eur týždenne.

"Slovensko by to stálo cez dva milióny eur týždenne, osem až desať miliónov mesačne a vyše sto miliónov eur ročne. Neviem ani, kde by sme našli toľko policajtov," pokračoval Hamran.Srbsko - maďarskú hranicu dnes strážia zložky zo Slovenska, Turecka, Rakúska a Česka.