Do Premier League mu chýbal iba krôčik, teraz si užíva futbal v Komárne

Jozef Pastorek sa rodného Imeľa sa dostal do akadémie Aston Villy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Futbalisti KFC Komárno sú po piatich kolách II. ligy na prvom mieste tabuľky bez straty bodu. Súčasťou úspešného kádra fialovo-bielych je aj onedlho dvadsaťpäťročný stredopoliar Jozef Pastorek, ktorý v základnej zostave KFC príliš často nenastupuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj zo striedačky je však pre mužstvo veľkým prínosom, dokáže rozhodovať zápasy gólmi, alebo aj finálnymi prihrávkami. Jeden taký strelil hlavou proti Liptovskému Mikulášu v zápase 3. kola už v nadstavenom čase a tento zásah znamenal víťazstvo pre jeho mužstvo v pomere 3:2.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z malého klubu na majstrovstvách sveta. Kornel Saláta dokázal, že aj z dediny sa dá dostať na vrchol Čítajte

„Joci“, ako ho spoluhráči aj priatelia volajú, má skúsenosti s najpopulárnejšou kolektívnou hrou na sveta aj v Anglicku, kde je futbal náboženstvom. Dostal sa do futbalovej akadémie Aston Villy. Aj o tom nám sympatický futbalista porozprával v rozhovore.

V článku sa dozviete kde začínal Jozef Pastorek s futbalom,

pri akej príležitosti si ho všimli agenti z Anglicka,

aký čas strávil v akedémii Aston Villy,

sa akou veľkou hviezdou spolu hrával,

čo mu dalo obdobie strávané v Anglicku,

prečo si nezahral v Premier League

ako vníma skutočnosť, že v KFC naskakuje do zápasov z lavičky,

aké má súčasné plány

Pamätáš sa ešte na svoje prvé futbalové kroky? Kto ťa priviedol k futbalu?

Samozrejme, že sa pamätám. Bolo to v Imeli, mojej rodnej obci, ktorá v posledných rokoch zaznamenala vo futbale veľký pokrok, dostala sa až do tretej ligy. K futbalu ma priviedli rodičia, ktorí ma nosili na tréningy najskôr do Nových Zámkov a potom aj do Nitrianskej futbalovej akadémie, kam som prišiel ako osemročný a hral tam štyri roky.

Ako si sa vlastne dostal do futbalovej akadémie Aston Villy a kedy to bolo?