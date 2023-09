Okresné mesto zasiahla migračná kríza, na papiere čakajú v ohrade na sídlisku. Zasadol krízový štáb

Situáciu už využívajú aj politici.

NOVÉ ZÁMKY. "Volám sa Zyad, som zo Sýrie a do Nemecka cestujem za rodinou už skoro mesiac. Aj s ostatnými ideme peši alebo autobusmi. Riadime sa pomocou GPS. Cez Turecko sme prešli do Grécka, Severného Macedónska, Srbska, Maďarska a teraz sme už dva dni tu. Pokračovať chceme do Česka a potom do Nemecka," hovorí muž postávajúci pod stromom obďaleč cudzineckej polície v Nových Zámkoch.

V meste ho zastihla aj utorková búrka, prečkal ju vraj v budove polície. Zároveň vyťahuje papiere z cudzineckej polície, nie je teda úplne jasné, či porozumel otázke, kde sa pred búrkou schoval.

Ako najnepríjemnejšiu časť cesty označil pobyt na polícii v Grécku. "Keď nás chytili, bili nás," hovorí.

Jeho žena a dve deti ostali zatiaľ v Sýrii. Keď bude rok v Nemecku pracovať, môžu za ním prísť lietadlom.

"Ďakujem, ďakujem ľuďom na Slovensku, sú dobrí," slušne ďakuje aj s ďalšími spolucestujúcimi za trochu jedla.

S partiou migrantov je aj možno desaťročný chlapec Dyia. Zyad ho stretol po ceste.

"Je to ťažká a tvrdá cesta. Určite sú aj takí ľudia a asi sú všade," hovorí Zyad na margo otázky, či už stihol pocítiť nevraživosť domácich. Veľa z nich sa ňou už opakovane prezentuje na sociálnych sieťach.

Podobne ako to bolo v prípade odídencov z Ukrajiny. "Očakávalo" sa od nich, že budú páchať zločiny a miestnym brať prácu.

Stovky migrantov v Nových Zámkoch

V ostatných týždňoch sa v Nových Zámkoch začali pravidelne a intenzívnejšie objavovať skupinky ľudí, prevažne zo Sýrie.

Žiadne protiprávne správanie z ich strany radnica ani polícia neevidujú.

Na sociálnych sieťach sa aj napriek tomu voči ich pobytu v meste dvihla silná vlna nevôle.

Z časti oprávnená, keďže migranti nemajú dezignovaný priestor a po absolvovaní pobytu na cudzineckej polícii legálne "kempujú" na sídliskách.

Radnica im vstup do mesta ani pobyt na jeho území zakázať nemôže. Hovorí o tom zákon o pobyte cudzincov. Sýrčania sú navyše kvôli politickej situácii v ich domovine nevyhostiteľní.

Medzi Novozámčanmi už zaznievajú reči o strachu o deti, keď začne školský rok. Netrvalo dlho a začali sa éterom šíriť reči o prípadných znásilneniach a iných fyzických atakoch.

"Doteraz sme z ich strany nezaznamenali žiadne páchanie priestupkov alebo trestných činov. Zvýšený pobyt cudzincov však spôsobuje znečistenie niektorých lokalít mesta, vyvoláva obavy miestneho obyvateľstva a sťažnosti obyvateľov smerované na samosprávu," vyhlásilo mesto.

Migrantom dalo ministerstvo vyčleniť ohradu pri cudzineckej polícii v Nových Zámkoch, v nej sa majú zdržiavať, kým čakajú na potrebné potvrdenia. (zdroj: Anton Hrachovský)

V Nových Zámkoch sa zdržiavajú hlavne pri oddelení cudzineckej polície na Bitúnkovej ulici, v priestoroch vlakovej stanice, na sídliskách a v parkoch.

Prespávajú vonku, kde neraz vykonávajú aj potrebu či vyberajú jedlo z kontajnerov.