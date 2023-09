Nový systém si pochvaľujú. Zdravotná pomoc je efektívnejšia, k pacientovi dorazí rýchlejšie

Do ostrej prevádzky vstúpi o niekoľko mesiacov.

KOMÁRNO. "Skúsenosti z testovania v Komárne ukázali, že po ošetrení na mieste zásahu potrebovalo prevoz do nemocnice len 60 percent pacientov. Len pri menej než štvrtine z nich bol potrebný lekár pri pacientovi aj počas prevozu," hovorí Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED.

"V praxi by sa tak pri 85 percentách zásahov mohol lekár po ošetrení pacienta na mieste zásahu uvoľniť a byť okamžite k dispozícii pre iného pacienta v regióne, ktorý potrebuje jeho pomoc. Iba v prípade zvyšných 15 percent zásahov by bolo potrebné, aby si lekár prestúpil do sanitného vozidla RZP a sprevádzal pacienta do nemocnice," dodáva Polák.

Reaguje tak na nasadenie nového systému v záchrannej zdravotnej službe, ktorý začali testovať v júni v Komárne ako prví na Slovensku.

Rendez-vouz Od augusta tohto roku platí novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá na Slovensko priniesla posádky rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v stretávacom režime, známe tiež ako Rendez-vouz (RV). Ide o posádky tvorené lekárom a jedným záchranárom, ktorý je súčasne aj vodičom špeciálne upraveného osobného vozidla. Tento typ posádky záchranky bude vysielaný len k najťažším stavom pacientov, ktoré nedokážu zvládnuť záchranárske posádky RZP bez pomoci lekára. Lekár tak dorazí k pacientovi na osobnom aute typu RV a s posádkou RZP sa stretne priamo na mieste zásahu.

Ide o tzv. Rendez-vouz (RV) systém, pri ktorom špeciálne upravená záchranka smeruje k pacientovi v naozaj ťažkom zdravotnom stave.

Funguje tak, že k pacientovi počas testovania vyrazil záchranár a lekár v malom osobnom vozidle ako štandardná RV posádka.

Posádka RV má vyrážať k pacientom v život ohrozujúcom stave. Transport pacienta do nemocnice už zabezpečí posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorá tiež prichádza na miesto zásahu.

Podľa Poláka by nový systém mohlo využívať 20 až 30 ambulancií vo väčších mestách. Aj preto zvolili na testovanie Komárno, ktoré patrí medzi 20 najväčších miest na Slovensku.

Za prvé dva mesiace testovacej prevádzky spravila posádka RV 223 výjazdov.

Tri štvrtiny z nich smerovali k stavom s prioritou "naliehavé". V prípade jednej pätiny išlo o "kritické" stavy.

Najčastejšie išlo o problémy s dýchaním (18 percent), bezvedomia (13 percent) a náhle zastavenia krvného obehu s prebiehajúcou resuscitáciou (8 percent).

Čo ukázali dva mesiace testovania