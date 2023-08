Topiacich sa každý rok pribúda. Koleso a rukávniky nie sú u detí zárukou bezpečia, varuje záchranár

Rodičia často situáciu podceňujú.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Mali sme na jazere prípad, keď si skupina ôsmich mužov pod značným vplyvom alkoholu požičala vodný bicykel s kapacitou päť osôb. Vydali sa do stredu jazera, už počas plavby začali šiesti z nich skákať na rovnej plošine v zadnej časti bicykla. Prevrátil sa," spomína Robert Kreškóci z miestneho spolku Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža (SČK) v Nových Zámkoch.

„Našťastie, najvážnejším zranením bola rozbitá hlava a u dvoch mužov bolo podozrenie na otras mozgu. Skončili v nemocnici na ďalších vyšetreniach. Mohlo to však dopadnúť oveľa horšie,“ dodáva Kreškóci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oveľa horšie skončilo tohtoročné júnové kúpanie v obci Bruty (okres Nové Zámky). V jazere sa tam utopili 38-ročná matka s 10-ročnou dcérou. Dievča sa začalo topiť, zachrániť ho mala ísť jeho matka. Sama pritom o život prišla.

Ubehol mesiac a v regióne prišiel vo vode o život ďalší človek. Tentoraz išlo o 27-ročného Mareka zo Strekova v okrese Nové Zámky. Podľa svedkov mal Marek ešte v nedeľu 16. júla popoludní vojsť do vody a ponoriť sa. Z vody sa však už nevynoril. O dva dni neskôr našli v rieke jeho telo.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Na juh Slovenska potiahne ďalšia cyklotrasa. Za skoro tri milióny spojí dve mestá Čítajte

Stovky utopených ročne

Vlani sa na Slovensku utopilo 110 ľudí, ročne ich takto príde o život priemerne 120.

V regióne sa tento rok utopili už siedmi V roku 2023 evidujú policajti v okrese Nové Zámky štyri prípady utopenia sa. V okrese Komárno sa minulý rok utopili dvaja ľudia, tento rok traja. Vodní záchranári z Červeného kríža v Nových Zámkoch zasahovali tento rok asi pri pätnástich prípadoch, od bežných odrenín a malých krvácaní, cez zlomeniny, opitosť až po bezvedomie. "Pri niektorých sme museli volať aj zdravotnú záchrannú službu, no našťastie všetky prípady zatiaľ skončili dobre," hovorí Robert Kreškóci z miestneho spolku Vodnej záchrannej služby SČK, Nové Zámky.

Podľa vodných záchranárov Slovenského Červeného kríž ide o alarmujúce čísla, za ktoré môže nízka úroveň vedomostí o vodnej bezpečnosti medzi bežnou populáciou a tiež absencia dôrazu na jej dodržiavanie zo strany legislatívy.

Robert Kreškóci prezradil, v čom sú najväčšie nástrahy kúpania sa a prečo sa každoročne topí stále viac ľudí.

Aké sú najčastejšie chyby ľudí, keď sa idú kúpať v prírode?

Na otvorených vodných plochách je to, že sa ide človek kúpať sám. Ľudia by mali chodiť aspoň vo dvojici, aby si v prípade núdze vedeli vzájomne pomôcť. Napríklad pri únave, zdravotných problémoch alebo iných rizikách.

Ak je jeden z nich na brehu, druhý vo vode a začne sa topiť, ten na brehu mu vie poskytnúť pomoc, či už mu podať ruku, veslo, konár alebo pri väčšej vzdialenosti lano, vrhačku či záchranný kruh.

V článku sa dozviete aj: Čomu by sa mali rekreanti vyhnúť, aby bol ich oddych pri vode čo najmenej rizikový,

aké lokality na kúpanie považuje záchranár za najnebezpečnejšie,

ako spoznať, že sa niekto topí,

prečo u detí nestačí, že majú plavecké koleso alebo rukávniky,

aký je rozdiel medzi primárnym a sekundárnym topením sa,

do akej miery môžu za také prípady alkohol a drogy,

ako jednoducho sa môže pripitý človek utopiť.

Ak sa to nedá, jediným spôsobom je priplávať k topiacemu sa, bezpečne ho chytiť tak, aby nezačal topiť aj svojho záchrancu a vytiahnuť ho na breh. Ak hrozí, že sa utopení aj druhá osoba, mala by okamžite zavolať aspoň na tiesňovú linku.

Jednou z obvyklých chýb je precenenie vlastných plaveckých schopností. To, že je niekto dobrý plavec neznamená, že sa nemôže utopiť. Ľudia často, hlavne na otvorených vodných plochách, prestanú v polovici "cesty" vládať, či už s dýchaním alebo kvôli svalovej únave. To môže veľmi rýchlo skončiť utopením sa.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Ako obec postavili vlastné kúpalisko. Dnes je z neho mestský klenot, ktorý chcú zásadne rozšíriť Čítajte

Precenenie vlastných schopností platí aj pri zanáraní. Stretávame sa s tým, že človek sa zanorí vo vode veľmi hlboko a pri vynáraní sa už nemá v tele dostatok vzduchu, aby to zvládol až na hladinu.

Dá sa tomu nejak predísť?

Prevenciou je plávanie s plaveckou bójkou, ktorej sa môže plavec v prípade problémov chytiť a oddýchnuť si. Alebo si zaistiť doprovodné plavidlo, čln, vodný bicykel, paddleboard a podobne, z ktorého mu vedia okamžite pomôcť.

Častým problémom je, že ľudia skáču do vody na neznámych miestach. Dotyčný nepozná vodnú plochu, nevie aká je tam hĺbka a čo je pod hladinou. Môže to spôsobiť rôzne zranenia, hlavne hlavy a krčnej chrbtice. To si jednak vyžaduje zdravotnú starostlivosť a v horších prípadoch môže viesť aj k utopeniu.

Rovnako môžeme hovoriť aj o pohybe neplavcov v hlbokej vode. Vtedy je riziko topenia sa a utopenia sa vysoké už od začiatku. Pri neplavcoch totiž okrem iného hrozí, že nedočiahnu na dno. Ak spanikária, môžu sa začať topiť. Dno síce môže byť aj desať centimetrov pod nimi alebo by naň dokonca aj dosiahli, keby sa postavili. No v tom strese si to vôbec nemusia uvedomiť.

Ako je to s topením sa detí?

V poslednom období je v našom regióne časté, že sa utopia deti, ktoré sa išli kúpať v jazere alebo rieke bez dozoru dospelého. To samo o sebe je vysoko rizikové a to aj v prípade, že deti majú so sebou nafukovacie koleso alebo rukávniky.

Tie nie sú nikdy a nikde stopercentnou zárukou, že sa dieťa neutopí. Ide skôr len o plaveckú pomôcku, ktorá im má vo vode pomôcť nadnášať sa.

V praxi sa však každoročne stretávame so situáciami, ako na otvorených vodách, tak aj v bazénoch a kúpaliskách, že sa dieťa vyšmykne z kolesa von, následne ho nevie chytiť a začne sa topiť. V prípade rukávnikov sa pri skákaní do vody na nich môžu roztrhnúť spoje alebo sa samotné rukávniky vyšmyknú z rúk a dieťa sa začne topiť.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj V ani nie desaťtisícovom mestečku chcú zriadiť dalšie zdravotné centrum za tri milióny eur Čítajte

Žiaľ, rodičia si vo väčšine prípadov myslia, že keď má dieťa rukávniky alebo nafukovacie koleso okolo tela, nemôže sa mu nič stať. Často ich tak nechajú pri bez dozoru, to je veľká chyba.

Treba tiež dodať, že veľkým rizikom je aj kúpanie hneď po jedle, pri únave, blízko plavidiel a ich plavebnej dráhy a samozrejme v prípade požitia alkoholu či omamných a psychotropných látok.