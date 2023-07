V Tvrdošovciach oslávili storočnicu športového klubu aj futbalom

Starí páni si to rozdali s Ferencvárosom, majster VI. ligy s Komárnom.

TVRDOŠOVCE. Predĺžený víkend od piatka 14.júla až do nedele 16.júla sa v Tvrdošovciach niesol v znamení osláv 100. výročia založenia športového klubu v obci.

Okresná futbalová bašta má svojich hrdinov

Táto športová organizácia je už dlhé roky jednou z hlavných bášt futbalu novozámockého okresu. Na legendy ako Juraj Szikora, bratia Ladislav a Jozef Móderovci, či Štefan Gyurek, ktoré sa vryli do dejín československého športu, môžu byť v Tvrdošovciach právom hrdí. Vďaka výbornej spolupráci medzi obcou, športovým klubom a podnikateľskými subjektmi, futbal aj v súčasnosti zažíva svoje pozitívne obdobie.

Na otváracom zasadnutí nechýbali ani čestní hostia

V piatok 14. júla sa v rámci osláv krásneho jubilea konalo slávnostné zasadnutie ŠK Tvrdošovce. Starosta obce pán Marián Tóth a prezident ŠK Gabriel Mlynár na ňom pozdravili všetkých zanietených členov športového diania v Tvrdošovciach. Čestným hosťom zasadnutia bol aj predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč, ktorý vyzdvihol veľmi úspešnú činnosť športovej organizácie v Tvrdošovciach, obzvlášť jej starostlivosť o mládež. Starosta obce Marián Tóth prezradil, že aj v Tvrdošovciach sa v dávnych časoch kopalo do lopty z handry bosými nohami. Akousi obrodou športového klubu bol rok 1923. Dbalo sa vtedy hlavne na to, aby sa futbalové zápasy hrali pravidelne a aby na hracej ploche panoval zdravý, športový duch. Počas rokov sa do súladu dostávali podmienky potrebné pre futbal a to vytrvalosť hráčov, kvalitná odborná práca trénerov i funkcionárov a v neposlednom rade nezištná podpora zo strany samosprávy. Iba tak sa mohli stať známymi futbalistami už spomínaní Juraj Szikora, Ladislav Móder, Jozef Móder, alebo Štefan Gyurek. V Tvrdošovciach sa počas storočia vychovalo veľa kvalitných športovcov. Pre jedných bol futbal organickou súčasťou života, iní ho brali ako možnosť zašportovať si. Na ihrisku v Tvrdošovciach sa počas mnohých rokov preháňalo množstvo mladých futbalistov a je tomu tak aj dnes. Počas zasadnutia otvorili aj jubilejnú výstavu, v rámci ktorej si záujemcovia mohli pozrieť rad víťazných pohárov, archívnych fotografií, či medailí.

Na exhibičný zápas pricestoval Ferencváros

V sobotu pokračovali oslavy exhibičným zápasom Starých pánov, na ktorí si Tvrdošovčania pozvali najpopulárnejšie mužstvo Maďarska Ferencváros Budapest. V mužstve z hlavného mesta našich južných susedov sme mohli vidieť také mená ako József Bánki, ktorý bol zároveň manažérom mužstva, Krisztián Lisztes, Pál Fischer, či József Keller. V domácom celku nastúpili ešte v súčasnosti aktívni hráči A – mužstva ako Daniel Benkó, či Michal Podlucký. Hráči, ktorí len nedávno skončili s futbalom ako Arnold Simonek, či Silvester Haluza. V mužstve však nechýbali ani prezident klubu Gabriel Mlynár, či nestarnúci Michal Bara. Za úmornej horúčavy sa domáci celok v prvom polčase, ktorí skončil 1:1 držal statočne. Po zmene strán už dominovali hostia, ktorí predviedli niekoľko ukážkových akcií a strieľali aj krásne góly. Konečný výsledok 1:9 nebol však dôležitý, v prvom rade išlo aktérom o to, aby dobre pobavili prítomných divákov. Tento účel zápas splnil do bodky.

Majster VI. ligy si zmeral sily s druholigistom

Na nedeľu si aktuálny majster VI. ligy – Východ a nový účastník V. ligy – Juhovýchod ŠK Tvrdošovce pozval na svoj štadión najúspešnejšie mužstvo nášho regiónu KFC Komárno, účastníka II. ligy. Fialovo-bieli skončili v uplynulej sezóne v II. lige na treťom mieste, čo je ich doposiaľ najlepším umiestnením. Aj v tomto stretnutí sa v plnej miere prejavila vyššia futbalová kvalita hostí, ktorí zvíťazili 6:2, ale milovníci futbalu si aj v tomto zápase rozhodne prišli na svoje.