Rozdeľovanie predajcov na trhu je hádzanie polien pod nohy. Aj priekupníci musia zarobiť, tvrdia trhovníci

Poctivým predajcom by značenie úrody nevadilo.

NOVÉ ZÁMKY. "Muselo by sa to ale vyriešiť nejakým jednoduchým spôsobom. Lebo písať o pôvode úrody na každú jednu cenovku je nezmysel. Ja predávam za dve eurá. Ľudia si najprv povyberajú tie krajšie kusy a zvyšok niekedy ponúkam za 1,50 eura. Zase to budem celé prepisovať? Stačilo by označiť obchodníka, že je domáci pestovateľ a má domáci tovar," hovorí Pavol Hegedüs z Nesvád.

"Skôr ide o to, aby pestovateľ vedel dokázať, že tovar skutočne doma vypestoval. Keďže sa to nekontroluje, je tu priestor na zneužitie," dodáva Nesvadčan reagujúc na návrh, aby boli predajcovia na trhoviskách povinne označení.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Bolo by to dobré ale je to neuskutočniteľné. Niektorí si nedopestujú úrodu sami, ale zároveň to nie sú priekupníci. Poprosia napríklad susedov," tvrdí iný predajca.

Svoje meno si neželal zverejniť, načrtol však ďalší dôvod, prečo podľa neho pestovatelia nebudú označovaní. "Sú tu skupiny predajcov, ktorí si presadia, aby sa tak nikdy nestalo. Aj na tomto trhu sú," uviedol.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Je Chorvátsko skutočne drahé? Pri mori sa najete aj za ceny ako na slovenskom sídlisku Čítajte

"Ja som dôchodca. Predávam tu len preto, aby som doma len tak neležal na diváne a nepozeral do televízora. Keď už mám záhradu, niečo na nej dopestujem. Ak by som to nechal tak, musel by som na tom pozemku kosiť trávu, čo by boli tiež náklady. Z predaja zeleniny sa mi vrátia náklady na pestovanie," vysvetlil.

Podľa niektorých by predajcovia mohli byť rozdelení, na jednej strane tí, ktorí úrodu reálne vypestujú vo svojej záhrade, na druhej strane trhu zase tí, ktorí ju nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

V článku sa dočítate aj: Ako na trhu zistiť, či ide skutočne o doma vypestovanú úrodu,

prečo niektorým poctivým predajcom priekupníci neprekážajú,

ako podporujú domácich a poctivých pestovateľov v Štúrove,

akú formu predaja v Štúrove zaviedli.

Poslanci návrh nových pravidiel stopli

V marci sa na stole NRSR ocitla novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Hovorila o tom, že na trhoviskách by mal byť oddelený tovar z vlastnej produkcie od kúpeného tovaru.

"Správca trhoviska by mal organizačne rozdeliť trhovisko, tržnicu a priestor pre príležitostný trh tak, že bude viditeľne označený priestor, kde sa predávajú výrobky len z vlastnej produkcie a výrobky získané nákupom alebo iným spôsobom od inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby," písalo sa v návrhu. Za nedodržanie rozdelenia sa navrhovala sankcia osemtisíc eur.

Cieľom bolo vytvoriť lepšie podmienky pre lokálnych pestovateľov a predaj ich výrobkov z vlastnej produkcie.

Zároveň sa tak mali títo pestovatelia odlíšiť od nepestovateľov, teda iba predajcov komodít, ktoré sú získané nákupom alebo iným spôsobom od inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pediatrička: Zdravotný systém sa zrúti. Ide už len o to, ako budeme pád regulovať Čítajte

Skutočne domáci pestovatelia by pritom získali aj certifikát, ktorý by preukázal, že nejde len o priekupníkov.

Novela zákona však po treťom čítaní v pléne NRSR neprešla.

Skutočným pestovateľom kazia meno

Správca tržnice v Nových Zámkoch dáva trhové miesta predajcom keď tí preukážu, že skutočne pestovateľmi sú. Trhovníci z dedín si musia vyžiadať potvrdenie od obce, v ktorej majú trvalé bydlisko.

"Za tie roky nás už kupujúci poznajú. Neviem, či má význam oddeľovať predajcov. Skôr si myslím, že je to hádzanie polien pod nohy pestovateľov. Keď už si tu niekto zaplatí miesto, musí aj predať, aby sa mu investície vrátili. Ak niekto predáva len jeden - dva druhy tovaru, nie je to jednoduché," hovorí Anna Cabanová zo Šrobárovej, ktorá pestuje zeleninu vyše 20 rokov.