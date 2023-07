Pediatrička: Zdravotný systém sa zrúti. Ide už len o to, ako budeme pád regulovať

Poplatky za návštevu pohotovosti by sa mali zvýšiť.

NOVÉ ZÁMKY. "Tento problém sa mal riešiť už pred desiatimi rokmi. Systém sa nám zrúti, lekárov len tak nevyčarujeme. Obvody nám začnú padať. Ak sa nič nespraví, bude pre lekárov neúnosné mať aj tritisíc pacientov vo svojom obvode. Hlavne počas chrípkového obdobia nie je v ľudských silách to utiahnuť. Ide už len o to, ako situáciu uregulujeme," predpovedá Tamaškovičová, pediatrička a zástupkyňa riaditeľa novozámockej nemocnice pre medicínsky úsek.

Reaguje tak na hromadné výpovede pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb (APS). K 30.júnu ich podali na Slovensku stovky lekárov.

Apelujú pritom na politikov, aby prijali opatrenia na optimalizáciu ich práce a aby sa ich kapacity využívali rozvážne.

Desať výpovedí z APS Nové Zámky

Pridalo sa k nim aj desať pediatrov z detskej pohotovosti v novozámockej nemocnici, pod ktorú patria aj pohotovosti v Šuranoch a Štúrove.

V minulosti boli detské pohotovosti aj priamo v Šuranoch a Štúrove, postupne však zanikli a v roku 2018 prešli pod Nové Zámky.

"Dovtedy sme boli v Zámkoch na pohotovosti štyria lekári a bolo to málo. Vytvorila sa jedna spoločná APS a lekári zo Štúrova a Šurian prišli k nám do Nových Zámkov," vysvetlila novozámocká pediatrička.

Deviatim pediatrom, ktorý dali výpoveď v APS Nové Zámky začala plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Ak by ich nestiahli, skončili by od 1. septembra, desiaty pediater by skončil 1. októbra.

"Sú medzi nimi aj mladí kolegovia. Tí sa zrejme do protestu zapojili z princípu. No je medzi nimi aj 70-ročná kolegyňa, ktorá toho už má dosť. V januári chce so svojím obvodom skončiť. Jej pacientov bude treba prerozdeliť medzi iných lekárov," prezradila Tamaškovičová.

Pohotovosť bude fungovať aj naďalej

Ak pediatri výpovede nestiahnu, ambulantná pohotovosť bude aj naďalej fungovať. Krajský lekár rozpíše pacientov odídených lekárov do služieb tých ostávajúcich.

"Pohotovosť bude aj naďalej fungovať. Budú v nej slúžiť pediatri bez výpovedí a zatiaľ aj tí, ktorí výpovede podali," potvrdila Alena Tamaškovičová.

Pediatrom nejde len o čas skrátenia služieb na pohotovostiach, dôležitý je aj navrhovaný systém zlučovania pevných ambulantných bodov.

Aj podľa Aleny Tamaškovičovej umožní ich zlúčenie fungovanie detských pohotovostí v regiónoch.

"Čudujem sa kolegyniam, ktoré majú 70 a viac rokov a stále slúžia. Sú pohotovosti, kde sa striedajú každé tri - štyri dni, lebo je v nich len päť či šesť lekárov," hovorí pediatrička.

Pripomína, že detských pacientov prichádza po ôsmej večer na pohotovosť minimum.

"Keď to v Bratislave s obrovskou spádovou oblasťou zvláda jedna APS, prečo by mal v iných mestách, kde je povedzme možno päťtisíc detí, fungovať pevný bod APS?" pýta sa.

"Politici by sa na to mali pozrieť aj z druhej strany. Neviem, či by sa im páčilo chodiť po práci každé tri či štyri dni ešte do služby navyše. Neviem, či by to niekto z nich v sedemdesiatke zvládol. Čudujem sa niektorým kolegom, že v tomto veku ešte stále fungujú," dodáva.