Jedinú maďarskú škôlku v meste nakoniec nezrušia, poslanci ustúpili rozhorčeným rodičom

Krajský poslanec hovorí, že uznesenie nebolo právoplatné.

ŠTÚROVO. Rozhodnutie obmedziť prevádzku materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Lipovej ulici v Štúrove od školského roka 2023/2024 rozhnevalo rodičov. Jej triedy sa mali presunúť do škôlok na uliciach Družstevný rad a Bartókova. Dôvodom boli racionalizačné opatrenia a šetrenie.

Okrem protestu pred budovou mestského úradu spísali aj petíciu. Za niekoľko dní ju podpísalo vyše dvetisíc ľudí.

Na júlovom mimoriadnom zastupiteľstve poslanci následne svoje rozhodnutie jednohlasne zrušili. Škôlka tak bude fungovať aj naďalej.

"Priznávam, že v chaotickej situácii došlo k chybnému rozhodnutiu. Som si istá, že sa to dá dať do poriadku. Spolu s ostatnými poslancami preto všetko spravíme a zabezpečíme ďalšiu prevádzku škôlky," vysvetľovala po prvotnom rozhodnutí mestská poslankyňa poslankyňa Andrea Vitkóová.

Rozhodnutie dospelo k verejnému protestu

Rodičia situáciu vzali veľmi ťažko. Svedčí o tom aj ich verejný protest, ktorým dosiahli zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva.

"Je až neuveriteľné, že sa ešte nájde niekto, kto sa o naše deti dokáže postarať ako my, rodičia. Takí ľudia tam pracujú. Učitelia deťom aj rodičom dávajú pocit bezpečnosti. Ten nám teraz vzali. A to všetko jediným stlačením hlasovacieho tlačidla. Vžite sa prosím do situácie, keď treba troj a štvorročným deťom vysvetliť, prečo sa nemôžu vrátiť do ich škôlky," povedala Ildikó Czibulya, jedna z nich.

Mesto: Ide o ekonomickú tému, nie národnostnú

"V mestskom rozpočte treba nájsť spôsob, aby táto škôlka ostala zachovaná. Jej prínos pre spoločnosť sa v eurách nedá vyčísliť. Ak má mesto problém s rozpočtom, poslanci sú tu na to, aby to vyriešili. Ale nie tak, aby tým ublížili rodičom a deťom," dodala Czibulya.

Pripustila aj, že môže ísť o národnostné pohnútky: "Zrušiť jedinú maďarskú škôlku v meste, ktoré je baštou jednej z najväčších maďarských komunít na Slovensku, ako politicky, tak aj spoločensky, už môže zaváňať národnostnou otázkou. No pripomínam, že najväčšou devízou tejto škôlky nie je jej jazyková orientácia ale absolútny profesionalizmus."

Naopak, primátor Štúrova Eugen Szabó hovorí, že v prípade reorganizácie škôlok ide výsostne o ekonomickú záležitosť.

Župný poslanec hovoril o neprávoplatnosti

Krajský poslanec Iván Farkas poukázal na to, že pôvodné uznesenie nebolo ani právoplatné.

"Pri rušení takejto inštitúcie sa treba pýtať na názor rady školy alebo škôlky a zástupcov rodičov. Je pravda, že ich názor nie je legislatívne záväzný, ale ich je potrebný. Rodičia majú právo byť rozhorčení," vysvetlil.