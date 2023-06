Vyvrátenie fámy aj veľká prosba na fanúšikov. Každá sezóna je iná, hovorí šéf HC Nové Zámky

Imre Valášek prezradil viac o príprave, posilách aj očakávaniach.

NOVÉ ZÁMKY. V HC Nové Zámky už aktívne pracujú na budovaní kádra. Okrem hráčov ale museli v predchádzajúcich dňoch riešiť aj trénerskú otázku.

Športový riaditeľ HC Nové Zámky Imre Valášek (zdroj: HCNZ)

Prečo sa vedenie klubu rozhodlo pre trénerskú dvojicu Čaládi - Hurtaj? Aké sú očakávania od novej sezóny? Čo si bude vyžadovať nová sezóna zo strany fanúšikov? Aj na tieto otázky nám odpovedal športový riaditeľ klubu Imre Valášek.

Po odchode Gergelya Majoross sa vám podarilo rýchlo vyriešiť trénerskú otázku. Prečo padla voľba práve na dvojicu Erik Čaládi – Ľubomír Hurtaj?

Zvažovali sme viaceré možnosti. V prvom rade sme chceli mať slovenského trénera a tak sa nám okruh adeptov zúžil. Erik Čaládi má s Novými Zámkami skúsenosti aj ako hráč. V predchádzajúcom ročníku pracoval pri Gergelyovi Majorossovi, ktorý nás podporil v tomto rozhodnutí.

Ako prišiel do úvahy Ľubomír Hurtaj?

Jeho meno sa skloňovalo pri našich rozhovoroch s Erikom Čaládim, ktorý pod jeho vedením hrával v Topoľčanoch. Obaja boli pred niekoľkými rokmi spoluhráčmi v Nových Zámkoch, kedy si získali priazeň aj majiteľa nášho klubu pána Suchardu.

V meste sa povráva, že tréner Majoross opustil klub aj preto, že niektorí hráči nechceli pod jeho vedením hrávať. Čo je na tom pravdy?

Túto fámu musím kategoricky vyvrátiť. O nič takého sa nejednalo. S maďarským pasom sa dostať do nemeckého hokeja nie je jednoduché. Gergelyovi Majorossovi sa to podarilo a navyše do klubu, ktorý je perspektívny a chce sa v najbližších rokoch dostať do najvyššej nemeckej súťaže.

Predchádzajúci súťažný ročník bol v histórii novozámockého hokeja najúspešnejší. Podarí sa vám to v tom budúcom zopakovať?