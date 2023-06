Juh Slovenska zaplavili ilegálni migranti, vyhostiť ich nemôžu

Slovensko je pre nich tranzitnou krajinou.

NOVÉ ZÁMKY, KOMÁRNO. "Pri záhradách už vraj boli agresívni. Nikoho síce nenapadli, no správali sa tak," hovorí aktivistka Tímea Ethey Katz z Komárna.

Viacero ľudí z Komárna a okolia podľa nej hlási, že prišli do styku s nelegálnymi migrantmi.

"Boja sa hlavne majitelia záhrad, že sa v nich zamykajú a majú strach výjsť na ulicu. Stalo sa to aj v stredu v Novej Stráži, pred oknami domáci videli dvadsiatku migrantov," hovorí Komárňanka s tým, že najviac cudzincov sa do mesta a okolia dostáva cez donedávna nestrážený železničný most.

Cudzincov však evidujú aj v Nových Zámkoch, Kolárove či mestských častiach Komárna -Nová Stráž a Hadovce ale i v ďalších okolitých obciach.

Podľa vyjadrení obyvateľov ide o viacčlenné skupinky, prevažne tvorené mladými mužmi.

Za dva mesiace zadržali takmer 1400 cudzincov, väčšina je zo Sýrie

Polícia potvrdila, že na územie juhu Nitrianskeho kraja v ostatných mesiacoch prenikli tisíce ilegálnych migrantov.

Skupinky cudzincov často posedávajú v parkoch pod stromami. Jedna skupina postávala ostatné dni aj pri nákupných vozíkoch pred novozámockým Lidlom.

Protiprávne konanie z ich strany polícia zatiaľ neeviduje, verejnosť ubezpečuje, že situáciu nepodceňuje.

"Napriek tomu, že kapacity policajného zboru sú obmedzené, navýšili sme počty policajtov, ktorí budú nepretržite v teréne monitorovať situáciu. V prípade potreby sú pripravení adekvátne zasiahnuť," uviedla Denisa Bárdyová, hovorkyňa prezídia PZ.