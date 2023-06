Diabli dosiahli takmer na vrchol

Jedlom im rástla chuť, vo finálovej sérii vyhrali tri zápasy.

Súboj o majstra našej najvyššej súťaže basketbalistov NIKÉ SBL bol tento rok mimoriadne dramatický.

V regionálnom finálovom derby sa hralo medzi Levicami a Komárnom až na sedem zápasov, pričom v tom poslednom rozhodli o svojej obhajobe titulu Levickí Patrioti na domácej palubovke.

Komárňanskí „diabli“ sa však za svoj výkon rozhodne nemusia hanbiť, už ich finálová účasť v tejto sezóne bola nečakaná a to, že dokázali nad svojim rivalom vo finálovej sérii vyhrať až tri zápasy, možno považovať za hrdinský skutok.

My sme sa porozprávali s jedným z lídrov komárňanského mužstva v nedávno skončenej sezóne Samuelom Volárikom.

V článku sa dočítate s akými ambíciami vstupovalo Komárno do novej sezóny,

kedy vycítilo mužstvo, že by mohlo ísť ďaleko,

čo pre Sama Volárika znamenalo hrať finále proti svojmu bývalému klubu,

čím prekvapili Patriotov Komárňania v prvom finálovom zápase,

prečo sa im nepodarilo premeniť druhý finálový mečbal doma,

prečo v rozhodujúcom zápase nedokázali dokonať zvrat,

ako hodnotí Samo Volárik sezónu zo svojho individuálneho pohľadu.

Po zostavení mužstva na novú sezónu, s akými ambíciami ste do nej vstupovali?

Úprimne povedané, ak by nám na začiatku niekto povedal, že budeme hrať 7. zápas finálovej série o titul majstra Slovenska proti Leviciam, asi by sme sa mu vysmiali.

Povedali sme si však, že na konci sezóny chceme mať pocit, že sme pre čo najlepší výsledok urobili všetko, čo bolo v našich silách. Ambície boli skončiť lepšie, ako BC Komárno skončilo vlani. To však znamenalo finále, čo sme aj splnili. Škoda, že sme na ten úplný vrchol nedosiahli. Chýbalo nám málo, mohlo to byť ešte o niečo krajšie, ale taký je šport.

Počas základnej časti ste mali kolísavé výkony. Vyzeralo to tak, že nebudete ani v prvej štvorke. Verili ste vtedy, že by ste mohli dôjsť až tak ďaleko?

Išli sme vždy krok po kroku. Verili sme každým dňom, že tá forma môže vystreliť. Podľa mňa sme si ju načasovali ideálne. Dúfali sme, že sa do play-off dostaneme. Boli sme všetci na jednej lodi, čo bolo veľmi podstatné pre náš úspech.