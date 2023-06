Dobehol nás dlhodobo neriešený systém. Dnešná situácia je pre väčšinu pediatrov neúnosná

Služby na pohotovostiach sa zrejme skrátia.

NOVÉ ZÁMKY. "Nemyslím, že by v okrese Nové Zámky došlo k ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o deti," hovorí pediatrička Alena Tamaškovičová, ktorá je zároveň zástupkyňou riaditeľa novozámockej nemocnice pre medicínsky úsek.

Reaguje tak na návrh skrátiť prevádzku lekárskych pohotovostí o dve hodiny. Pediatrov je totiž na Slovensku i v okrese Nové Zámky kriticky málo. Sú prestarnutí a často aj neúmerne vyťažení. Zároveň im pribúdajú pacienti, ktorých majú vo svojom obvode.

Návrh skrátiť služby na pohotovostiach vychádza z toho, že po ôsmej večer do nich prichádza minimum pacientov.

"Nebudeme sa vedieť o našich pacientov postarať, pretože je nás o pätinu menej ako je potrebné. Polovica z nás sú dôchodcovia. Na mnohých miestach Slovenska je ambulantná starostlivosť na hranici udržateľnosti. Práva lekárov na ochranu zdravia a oddych sú hrubo nerešpektované," hovorí Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu.

Ordinovať majú menej

Počas pracovných dní dnes pediatri slúžia na pohotovostiach od 16. hodiny do 22. hodiny. Podľa návrhu ministerstva by to malo byť už len do 20:00

Cez dni pracovného pokoja je to dnes od 7. hodiny do 22. hodiny, po novom by to od septembra, resp. od januára budúceho roka malo byť od 8. hodiny do 20. hodiny.

O návrhu ešte musia rozhodnúť poslanci NRSR.

Návrh na zredukovanie ambulantných pohotovostných služieb (APS) a dĺžky ich prevádzky pripravilo ministerstvo so Slovenskou spoločnosťou zastupujúcou primárnych pediatrov (SSPPS).

Elena Prokopová hovorí, že sa na návrhu podieľali aj samotní primárni pediatri.

V článku sa dočítate aj: Koľko detí chodí na pohotovosť po 20:00 v okrese Nové Zámky,

prečo sú pediatri "prestarnutí" a prečo je súčasný stav lekárskych pohotovostí neudržateľný,

čo mladých lekárov odrádza od toho, aby sa stali špecialistami.

koľko pediatrov zabezpečuje pohotovosť v okrese Nové Zámky,

koľko pediatrov pracuje v novozámockej nemocnici a kedy k nim pribudnú ďalší,

koľko z nich je v dôchodkovom veku, prípadne tesne pred ním,

z ktorého mesta by mali onedlho začať dochádzať detskí pacienti k lekárom do Nových Zámkov,

ako by sa mal podľa pediatričky z Nových Zámkov systém fungovať, aby boli detské pohotovosti funkčné a aby zároveň neboli nemocnice zaťažené,

podľa predsedu lekárskych odborov je nový návrh klincom do rakvy pediatrie. Prečo?

čo si o tom myslí pediatrička Alena Tamaškovičová,

v akých mestách môže podľa nej nastať problém kvôli novému návrhu upraviť prevádzku pohotovostí,

koľko pediatrov chýba na Slovensku,

ako vyzerá mapa Slovenska z hľadiska dostupnosti pediatrickej starostlivosti.

"Tí niekoľko rokov opakovane upozorňujú na neudržateľnú situáciu v detských ambulanciách," povedala Prokopová.

SSPPS tvrdí, že súčasný nadštandardný model primárnej zdravotnej starostlivosti pochádza z čias dostatočného personálneho zabezpečenia.

"Dnes je situácia diametrálne odlišná, zdravotná starostlivosť kolabuje na každom kroku a je našou povinnosťou optimalizovať vyťaženie lekárov. Zároveň musíme do procesu vtiahnuť aj samotného pacienta a preniesť na neho časť zodpovednosti za vlastné zdravie," avizuje SSPPS vo svojom pondelkovom vyhlásení.