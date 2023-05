Opitý mladík vpálil neďaleko Zámkov autom do plotu rodinného domu. Motor s prevodovkou skončili mimo, FOTO

Pri zrážke odhodilo motor aj prevodovku do plotu.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

VEĽKÝ KÝR. V nočných hodinách došlo v obci Veľký Kýr (okres Nové Zámky) k dopravnej nehode. Zapríčinil ju 22-ročný muž, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu.

"Vodič vozidla VW Golf pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam následkom čoho dostal šmyk, prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do dreveného telekomunikačného stĺpu," objasnili policajti.

Následne nato narazil do dopravného značenia, ďalej do oplotenia rodinného domu, odkiaľ ho odrazilo do ďalšieho oplotenia.

Pri tejto zrážke odhodilo motor aj prevodovku do plotu. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,05 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,19 promile, čiže ťažká opitosť.

Pri dopravnej nehode sa našťastie nikto nezranil a škody, ktoré vznikli boli odhadnuté na sumu približne 1700 eur.

V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.