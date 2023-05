Mladosť a alkohol je najhoršia kombinácia. Opitý mladík skončil s autom v plote rodinného domu

Pri zrážke odhodilo motor aj prevodovku do plotu.

VEĽKÝ KÝR. "Sú ľudia, ktorí sadnú za volant, pretože si myslia, že už nemôžu nafúkať. Sú aj takí, ktorí sú na alkohole závislí, u nich táto závislosť víťazí nad zodpovednosťou," hovorí Ján Keder, motoristický novinár s viac ako 20-ročnou praxou.

"Osobne som bol svedkom toho, ako si za volant sadali ľudia, ktorí by po prehýrenej noci na 99 percent nafúkali. No vždy si to ospravedlnili, že síce vedia, že by nafúkali, ale musia ísť, lebo by niečo nestihli a navyše sa cítia fit," spomína.

Zodpovední alebo statoční

Problém podľa neho je, že šoféri pod vplyvom alkoholu si dávajú na misku váh postih za alkohol a fakt, že niečo nestihnú. Na jednej strane je zodpovednosť, na druhej akási statočnosť.

"Ak zvíťazí zodpovednosť, vedia, že čo mali stihnúť, nestihnú. Ak zvíťazí statočnosť, majú 50-percentnú šancu, že to, čo potrebujú, stihnú. Alebo ich zastaví polícia a môžu mať problém," vysvetľuje svoj pohľad na vec.

Auto skončilo v plote domu

Príkladom z radu "statočných" je aj 22-ročný mladík, ktorý havaroval v noci v obci Veľký Kýr (okres Nové Zámky). Šoféroval pod vplyvom alkoholu. Po viacerých nárazoch skončil s autom v plote rodinného domu.