Na cestách chcú nasadiť nové policajné radary. Majú znížiť počet nehôd a šetriť peniaze

Projekt má zhltnúť 34,1 milióna eur.

NOVÉ ZÁMKY, KOMÁRNO. "Sú to zbytočne vyhodené peniaze. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú porušovať pravidlá, rovnako ako s alkoholom za volantom. Ľudí to nezmení. Ten, kto má peniaze na pokuty, toho to neodradí," myslí si Martin Dragúň z Komárna.

"Skôr by sa mal zmeniť trest za porušenie. Toľké peniaze sa mohli použiť úplne inde, napríklad na zvýšenie platov hasičov, záchranárov, policajtov a podobne," dodáva.

Reaguje tak na fakt, že na slovenských cestách by mali pribudnúť takmer tri stovky statických radarov. Prispieť majú k vyššej bezpečnosti premávky.

Dokopy 279 radarov a cestných rýchlomerov za 17,9 milióna eur má sledovať dodržiavanie predpísanej maximálnej rýchlosti. Okrem toho sa má monitorovať rešpektovanie značky STOP (18 analytických kamier) a semafórov (52 kamier).

Projekt s rozpočtom 34,1 milióna eur má za cieľ automatizovať systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky.

Ďalších 7,7 milióna eur pôjde do kapacít na ukladanie záznamov o priestupkoch a prejazdoch. Vývoj informačného systému na automatizáciu konania zhltne 5,8 milióna eur.

Inštitút objektívnej zodpovednosti má pritom viesť k automatizovanému konaniu o dopravnom delikte.

Projekt má šetriť peniaze a okresať nehody

Opodstatnenosť projektu sa má ukázať hlavne cez zníženie nehodovosti a odľahčenie policajtov. Tí tak nebudú musieť vysielať hliadky na monitorovanie cestných úsekov.

Polovica radarov má byť umiestnená na cestných úsekoch s priemernou alebo podpriemernou nehodovosťou.