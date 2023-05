V šlágri kola vyhrala Komoča nad lídrom

VII. LIGA ObFZ Nové Zámky: V zápase posledných dvoch vyhralo doma Zemné.

22.kolo

Komoča - Semerovo 2:0 (1:0), Smreček, A. Szabó

Diváci videli veľmi kvalitný zápas dvoch technicky vyspelých mužstiev, ktorý spĺňali kritériá vyššej súťaže. Hral sa zväčša vyrovnaný zápas, kde hostia nepremenili svoje šance a domáci vyťažili z minima maximum a doviedli zápas do víťazného konca.

Rastislavice - Nána 1:4 (1:2), Markovič- Szököl 3, Keil

Domáci vstúpili do stretnutia s cieľom vyhrať, ale to sa im veľmi nedarilo. Do vedenia išli hostia v 6. minúte po brejku. Následne sa o niekoľko minút neskôr podarilo domácim vyrovnať. Ešte pred koncom úvodného dejstva sa podarilo hosťom znova po brejku dostať do vedenia. Následne v druhom polčase pokračovali hostia v nasadenom tempe a gólom Keila zvyšovali na 1:3. Konečné skóre stanovil hetrikom v 61. minúte Szököl.

Strekov - Trávnica 7:2 (3:1), Ivanič 4, Záhorec 2, Bodzsár,-Sládeček 2

Do vedenia išli domáci v 12. minúte, ale o tri minúty neskôr dokázali hostia vyrovnať. Následne domáci zatlačili súpera na vlastnú polovicu a od toho momentu to bola už jednoznačná záležitosť a bolo len otázkou pri akom čísle ich gólostrela skončí. K víťazstvu domácich dokázal prispieť až štyrmi gólmi výborne hrajúci Csongor Ivanič.

D.Ohaj - Hul 2:1(0:1), Velčický, vlastný - Šmigura

Domáci začali zápas aktívne ale strelecky sa im nedarilo. Do vedenia išli naopak hostia, ktorý skórovali v 35. minúte Šmigurom. Po zmene strán sa po nešťastnom vlastnom góle hostí podarilo domácim vyrovnať. O tri minúty neskôr sa po peknej akcii podarilo domácim dostať sa do vedenia. Následne už gól nepadol i napriek niekoľkým šanciam.

Zemné - Palárikovo 3:1 (2:0), Hanuljak, R. Stojka, Orolim- Beňo

V prvom polčase začali domáci nátlakovo. Už v 12. minúte sa ujali vedenia. Následne si vypracovali hostia i domáci niekoľko sľubných šancí, ktoré ale gólom neskončili. V 40. minúte dokázali domáci zvýšiť- 2:0. Hostia zmenili v polčase taktiku, čoho výsledkom bol gól Beňa z 60. minúty. Domáci sa snažili vo vytváraní šancí a nenechali hostí vytvoriť si sľubnejšie akcie.