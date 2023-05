Máme za sebou rekordne studený apríl. Najteplejšie bolo v priemere v Hurbanove

Absolútne najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov nad morom bola mínus 13,1 stupňa Celzia.

HURBANOVO. Tohtoročný apríl bol studený až veľmi studený. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1991 – 2020) bola v intervale od mínus 2,8 (v Bratislave na Kolibe) do mínus 1,2 stupňa Celzia (v Spišských Vlachoch).

Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 9,7 stupňa Celzia v Hurbanove. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 3,2 stupňa Celzia v obciach Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Vyšná Boca," priblížil.

Absolútne najnižšiu teplotu v polohách do 1000 metrov nad morom meteorológovia namerali v obci Oravská Polhora, a to mínus 13,1 stupňa Celzia. Najvyššia teplota dosiahla 24,1 stupňa Celzia, a to v obci Kuchyňa.

Z hľadiska zrážok bol apríl podľa SHMÚ suchý až mimoriadne vlhký. Percento normálu (1991 - 2020) mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Kuchyni - 231,3 percenta, najnižšie v Liptovskom Mikuláši - 52 percent.

Najnižší mesačný úhrn urážok bol 20,9 milimetra v Liptovskom Mikuláši, najvyšší zase 124,8 milimetra v obci Pernek.

