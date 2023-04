Diabli mali mečbal, ale doma ho nevyužili

O postupe do finále SBL rozhodne piaty zápas.

Komárňanskí basketbalisti stáli v stredu podvečer pred veľmi dôležitou a náročnou úlohou. Vo štvrtom zápase semifinálovej série našej najvyššej súťaže NIKÉ SBL mali tretíkrát zdolať svojho súpera a vybojovať si tak postup do finále. Na opačnej strane palubovky však stáli Spišskí Rytieri, víťazi základnej časti. Komárňanom sa v treťom zápase série podaril husársky kúsok, keď vyhrali na súperovej palubovke a vybojovali si tak prvý mečbal.

Do posledného miestečka zaplnená Mestská športová hala v Komárne s napätím očakával štvrtý duel série, ktorý priniesol všetko, čo takýto zápas má mať. Domáci mali do zápasu skvelý vstup, viedli aj o sedem bodov, čo im dávalo nádej, že by na konci mohli oslavovať postup do finále. Netrvalo to však dlho a ešte do prvej prestávky prevzali Rytieri vedenie, ktoré už do konca zápasu z rúk nepustili. V prvom dejstve sa aj zaiskrilo, čo ako sa neskôr ukázalo, prospelo hosťom.

Spišiaci hnaní energickým trénerom Teom Hojčom, ktorý bol miestami až vo vytržení, postupne začali preberať opraty do svojich rúk.