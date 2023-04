Hazard budú regulovať, vytlačia ho na okraj mesta. Asociácia hovorí o diskriminácii

Stále budú existovať miesta, kde herne byť môžu.

NOVÉ ZÁMKY. "Nefandím tomu, aby u nás zákazník všetko prehral. To je z dlhodobého hľadiska zbytočné. Patologických hráčov nepotrebujeme, ľudia sa majú v herniach zabaviť, nemali by to brať ako spôsob zárobku a obživy," povedala Ľubomíra Kokyová z Kajot Intacto v Nových Zámkoch.

O hazarde a jeho regulácii vedie verejnosť diskusiu aj v Nových Zámkoch.

Po niekoľkých rokoch padlo rozhodnutie ohľadom budúcnosti herní a kasín v meste.

Poslanci v stredu 26. apríla rozhodli o obmedzení hazardu na základe návrhu poslanca Karola Borika.

V meste aktuálne funguje necelá dvadsiatka herní a jedno kasíno.

Na stole boli dva návrhy, jeden hovoril o úplnom zákaze, druhý sa týkal len herní a ich vylúčenia z niektorých lokalít.