Odborníci odmietajú tvrdý zákaz herní. Chceme mestu pomôcť, odkazujú prevádzkovatelia.

Advertorial

Poslancom mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch sa znova ocitol na stole návrh na výrazné obmedzenie hazardu na území mesta, tentokrát dokonca v dvoch rôznych verziách. Prvá z nich pracuje s tvrdým zákazom kamenných herní a kasín, ktoré by sa po novom nemohli vyskytovať v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod, služby, kultúru, verejnú zábavu či v bytovkách. V prípade neschválenia úplného zákazu poslanci pracujú aj s verziou, ktorá výrazne obmedzí možnosti umiestnenia hazardných prevádzok. O návrhoch by mali rokovať na najbližšom zasadnutí 26. apríla 2023.

Obmedzenie alebo zámerná výhoda

V druhom „miernejšom“ prípade ide o zákaz umiestňovať herne 500 metrov od škôl, školských alebo sociálnych zariadení, čo v preklade znamená pre herne v meste stopku tiež. Toto opatrenie sa však netýka kasín. „Zákaz herní a povolenie pre kasína by znamenalo jednoznačné zvýhodnenie jedného subjektu pred ostatnými. Tak ako úplný zákaz herní nemá vôbec žiaden význam pokiaľ nevypnete aj internet, tak toto obmedzenie nemá žiadnu logiku,“ komentuje sporný návrh hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová. „Jedno kasíno, ktoré sa momentálne na území mesta nachádza, má takmer raz tak vysoké výťažky z automatov ako je priemer výťažkov z hrania v herniach. Otázka teda je, prečo by jeden subjekt mohol ďalej podnikať, no ostatným ôsmim to isté zakážeme,“ upresňuje Hlobenová.

Herne sa zatvoria, online hazard zostane

Dôležitým faktorom pri zvažovaní plošného zákazu kamenných herní je podľa Asociácie zábavy a hier aj široká dostupnosť online hazardu. Oproti roku 2018, kedy výťažky z internetového hrania tvorili iba jedno percento celkovej sumy, v roku 2022 tvorili už podiel 23%. A keďže z online hazardu mestám a obciam žiadne poplatky neplynú, sú to práve samosprávy, ktoré na presun hráčov doplácajú najviac, no nielen pre chýbajúce financie. „V prípade zákazu kamenných herní dôjde navyše k strate pracovných miest a financií z nájmov priestorov, ktoré nebudú viac v meste preinvestované,“ uvádza Dominika Hlobenová.

Najzraniteľnejší bez pomoci

„Neustála dostupnosť online hazardu znamená tiež veľký problém pre každého, kto sa obáva vzniku hráčskej závislosti,“ prízvukuje Dominika Hlobenová. V prípade, že v Nových Zámkoch nezostane ani jedna kamenná herňa, znamená to navyše odliv financií práve pre neziskové organizácie venujúce sa tiež patologickým hráčom. Počty závislých, ktorí potrebujú pomoc, však zostanú vďaka online hraniu či kasínu rovnaké. Regulácia počtu herní je málo účinná aj podľa slov Denisy Šoltésovej, riaditeľky neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci závislým. Kvôli nízkej náročnosti na rozpočet, je však veľmi obľúbená. „Nie je totiž potrebné zapájať odborníkov, pripravovať systémové a komplexné riešenia, vyvíjať dlhodobejšie a koordinované úsilie, ktoré by malo skutočne pozitívne dopady,“ vysvetľuje Denisa Šoltésová. Otázka, či sa teda v prípade zatvorenia kamenných herní dostane najzraniteľnejším potrebná pomoc, tak zostáva nezodpovedaná.

Urobiť niečo navyše

Asociácia zábavy a hier pripomína, že regulácia namiesto plošného zákazu vie mestu pomôcť aj inak. „Prevádzkovanie kamenných herní na pôde mesta, to nie sú iba povinné odvody do mestskej pokladnice. Prevádzkovatelia hazardných hier sú vždy ochotní priložiť ruku k dielu vo veciach, kde je to potrebné“ hovorí Dominika Hlobenová. Vďaka spolupráci s mestom Poprad sa tomuto občianskemu združeniu podarilo zrevitalizovať dve detské ihriská či hraciu plochu a mesto tiež získalo príspevok na časť vianočnej výzdoby. Miestne Centrum sociálnych služieb navyše potešilo nové auto, ktoré denne rozvezie jedlo pre 200 stravníkov. Medzi úspešné projekty tohto OZ patrí aj rekonštrukcia kolkárne v meste Šaľa či príspevky vo výške 11 000 eur pre prešovskú neziskovú organizáciu Trojlístok, ktorá sa venuje pomoci závislým.

Kľúčom je dialóg

„V rámci spoločenskej zodpovednosti budeme veľmi radi, ak nás vedenie mesta pozve na diskusiu, kde môžeme konštruktívne hovoriť o tejto problematike a aj o tom, ako vieme pomôcť zlepšiť kvalitu života v Nových Zámkoch,“ odkazuje Dominika Hlobenová za Asociáciu zábavy a hier mestským poslancom. „Veríme, že čo sa týka regulácie dokážeme nájsť rovnováhu akceptovateľnú pre obe strany,“ uzatvára tému Dominika Hlobenová.