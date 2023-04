Góly už strieľa za rodné Tvrdošovce

Bývalý hráč Slovana chce pomôcť svojim k postupu.

Mužstvo ŠK Tvrdošovce je po 17. kole VI. ligy – východ na druhom mieste tabuľky so 43 bodmi, tri body za vedúcimi Šahami, avšak ako jediné bez prehry. Tvrdošovčania angažovali v zimnej prestávke do svojich radov svojho rodáka Kevina Keleho, ktorý naposledy pôsobil v Podhájskej v V. lige. Bývalý hráč Šurian, Šale, ale aj Slovana Bratislava, ktorý pôsobil aj v Rakúsku, strieľa teraz góly za svoju rodnú obec. V štyroch zápasoch na jar ich dal zatiaľ päť. V poslednom zápase v Dulovciach sa pričinil o víťazstvo svojho mužstva 2:1 dvomi presnými zásahmi. Druhý gól z jeho kopačky bol skutočnou futbalovou lahôdkou, keď po krátkom rohu si prevzal loptu a z rohu šestnástky ju napálil nechytateľne do vzdialenejšej šibenice súperovej brány. S Kevinom sme sa porozprávali aj o zápase v Dulovciach.

