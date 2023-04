Komjatice s cenným úlovkom, v Šahách sa nehralo

VI. LIGA - VÝCHOD: Z domácich celkov vyhral iba Veľký Kýr.

7.kolo

Mužla – Bánov 0:3 (0:0). Mladé domáce mužstvo držalo do prestávky so skúsenejším súperom krok. Hostia išli do vedenia krátko po prestávke, keď nariadenú penaltu premenil Bobák. O dve minúty na to zvýšil náskok hostí Komora a bolo prakticky o zápase rozhodnuté. Bánovčania si svoje zaslúžené víťazstvo poistili tretím gólom. Domácim nemožno uprieť v zápase snahu, ale vyššie kvality boli na strane Bánovčanov.

 Góly: 48. a 74. J. Bobák (1 z 11m), 50. S. Komora. R Rečka, 150 divákov

AC: Ruman – Lampert, Páhi, Holop (68. Bertalan Vasas), Nagy, Szócs (46. Tóth), Szebellai, Rajtár (70. Ovszák), Čizmár, Hovan, Török (15. Méry). TJ: Kováčik – Solár (78. Laho), Palacka, Valachovič, Sádecký, Paška, Petráš, Turan (78. Mazúch), Németh, Komora (71. Petráni), Bobák

Svodín – Kmeťovo 2:2 (1:0). V zápase dvoch vyrovnaných mužstiev išli do vedenia ku koncu prvého púolčasu domáci zásluhou Marcela Maríka. Druhý polčas sa začal lepšie pre hostí a už po šiestich minútach vyrovnal aktívny Alex Sádovský. Radosť hostí z vyrovnania trvala však iba niekoľko minút, po hodine hry strhol vedenie na domácu stranu opäť Marcel Marík. Už keď sa zdalo, že všetky tri body zostanú doma, dve minúty pred koncom vyrovnal na konečných 2:2 Alex Sádovský.

 Góly: 43. a 60. M. Marík – 51. a 88. A. Sádovský. R Kiss, 100 divákov

ŠK: Barna – Balog, Kovács, Andris, Melaj (59. Rácz), Szombat, Jose Albarran De Avila, Paul Madera Carreno, Marík (83. Balázs), Palúk, Pirtyák (69. Kanyicska). ŠK: A. Letko – Tóth, Švec, A. Prochaczka, P. Procháczka, Dragúň, Sádovský, Soboňa, M. Letko, Zubek (67. Hraška), Hlavačka