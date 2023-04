Keď to zvládli Holanďania, musíme aj my. Vážne zranenú ženu podporili v uliciach, apelovali na bezpečnosť

Spojilo sa takmer tristo cyklistov.

NOVÉ ZÁMKY. "Nie je nám jedno, že k takej nehode došlo. Aj kvôli tým, ktorí pre nás majú robiť bezpečné cyklotrasy a hlavne pravidlá. Keď to pred rokmi zvládli napríklad v Holandsku, malo by sa to čo najskôr stať aj na Slovensku," povedal Peter Klučka, národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy pred štartom symbolickej cyklojazdy v Nových Zámkoch.

V centre mesta sa stretli v nedeľu 9. apríla o piatej podvečer takmer tri stovky cyklistov.

Spoločnou, zhruba desať kilometrov dlhou jazdou naprieč mestom ukázali symbolickú podporu Novozámčanke Erike Cserepes, ktorú 31. marca večer, resp. v noci zrazil neznámy vodič, pravdepodobne na dodávke pri obci Bajč neďaleko Nových Zámkov.

Zároveň chceli mestu ukázať, že aj cyklisti sú súčasťou dopravy.

"Včera a dnes už mala na tvári úsmev. Uvedomuje si, čo sa stalo," vyhlásil Novozámčan Jozef Lutišan.

Na Hlavné námestie, kde jazda začala, dorazili aj cyklisti z Nitry, Šale, Galanty, Bratislavy, Komárna a viacerých obcí.

Jazdu ukončili pred novozámockou nemocnicou, kde potleskom odmenili zdravotníkov, ktorí bojovali o život mladej ženy.