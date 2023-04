Recykláciu batérií chceli napojiť na fabriku, ktorá zatiaľ nebude. Obec investora odmietla

Pôvodne plánovali stavať vo Voderadoch.

PALÁRIKOVO. So zámerom recyklovať elektrobatérie v priemyselnom parku v Palárikove (okres Nové Zámky), pri osade Čiky prišla firma Ermafa Environmental Technologies.

Tá je dcérou rovnomennej rakúskej firmy, ktorá sa okrem iného zaoberá aj odpadovým manažmentom či práve recykláciou batérií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Investíciu chcela firma napojiť na pôvodný zámer Volswagenu postaviť v Šuranoch baterkáreň. Ten však medzičasom, nateraz, padol. Nemecký koncern sa totiž rozhodol uprednostniť severoamerický trh pred východoeurópskym.

Proti jej vízii však hlasovala drvivá väčšina obecných poslancov obecní, podporil ju jediný z nich.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zrazená žena je stále v kritickom stave. Polícia sa vyjadrila k údajnej manipulácii s jej telom Čítajte

"V batériách sú ťažké kovy, vrátane lítia, niklu, kobaltu. U nás by sa iba spracovali a posielali by sa zrejme do Nemecka, kde je asi jediná firma, ktorá dokáže zrecyklované batérie využiť. To mi príde nelogické," povedal Miroslav Rybár, obecný poslanec a zástupca starostky.

V článku sa dočítate aj: Podľa zástupcu starostky môže budúcnosť priniesť problémy. Aké príklady uviedol,

ako proti tomu argumentoval zástupca investora,

aké boli argumenty poslanca, ktorý investíciu podporoval,

koľko pracovných miest by investícia priniesla a o koľko eur sa malo jednať,

aké batérie chcel investor v Palárikove spracovávať,

akú ročnú kapacitu mal mať závod a s výhľadom na koľko rokov ho plánovali,

prečo nateraz možná výstavba megafabriky Volkswagenu v Šuranoch padla.

"Dnes navyše nevieme zhodnotiť, aký bude mať tento proces v budúcnosti dopad na životné prostredie či zdravie pracovníkov a obyvateľov," dodal.