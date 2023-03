Podniky zatvárajú a obmedzujú služby. Trápia ich ceny i štát

Podnikatelia sa zhodujú na viacerých veciach.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Zatiaľ sme nezavreli len kvôli optimizmu. Čakáme na zázrak," hovorí Anna Horváthová.

V gastropriemysle podniká od roku 1991. Osem rokov prevádzkuje v Nových Zámkoch reštauráciu Zlatý lev. Aj ona uvažuje, že skončí. Dôvodov má viacero.

"Je to jedno s druhým. Suroviny veľmi zdraželi. Veľa firiem prepúšťalo a už neobjednávajú zamestnancom stravu. Rozvoz aj stravovanie v reštaurácii padli asi o polovicu. Zatiaľ sme nezavreli len kvôli optimizmu. Čakáme na zázrak," hovorí.

Gastro podľa nej upadá do zabudnutia. Ak by podnik zavrela, o prácu príde sedem ľudí.

Už tak dosť slabé podnikateľské prostredie v centre Nových Zámkov zasiahla ďalšia rana v podobe vysokých cien energií a surovín. Pre niektorých boli už neúnosné.

Pribúdajúce prevádzky na periférii mesta v nákupných centrách navyše odťahujú pozornosť zákazníkov z centra.

Centrum tak ostáva vyľudnené. "Užitočné spoja s dobrým. Odkedy vzniklo Tesco, Aquario či Kaufland, v meste to upadlo. No nie tak citeľne ako teraz," hovorí Horváthová.

Drvia ich vysoké náklady

Vo februári platila za energie do štyritisíc eur, v marci to bolo o niečo menej. Od štátu dostala kompenzáciu štyristo eur. Minulý rok ju dostala raz. Pred krízou platila za energie do 1300 eur.

Aby mohla fungovať, museli si požičať. "Odkedy prišiel covid, sme v mínuse zhruba 30-tisíc eur," hovorí Anna Horváthová.