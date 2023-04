Pomáhajú i profesionálom, no je to psychická drina. Čeliť musia aj ohováraniu

Do hasičskej práce chcú zapojiť aj mládež.

ANDOVCE. V minulosti mala skoro každá obec svoj dobrovoľný hasičský zbor. Postupom času táto tradícia akoby vymierala.

Andovce môžu byť na svojich dobrovoľných hasičov právom hrdé. Partia nadšencov funguje už štvrtý rok a dáva si čoraz smelšie ciele. Vrátane ich veliteľa Patrika Šucha.

Zapojiť chcú aj deti

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Andovce má pätnásť členov, osem z nich je vyškolených na výjazdy do terénu. V pláne majú zapojiť aj mladšie ročníky.

"Chceme zapracovať aj mladších hasičov a fungovať aj s deťmi do 15 rokov," potvrdzuje Patrik Šuch.

Budúci dobrovoľný hasič podľa neho musí mať rád adrenalín a byť ochotný obetovať svoj voľný čas a energiu.

"Hasičstvo ma baví odmalička. Videl som, že v iných obciach fungujú dobrovoľné hasičské zbory, tak som si povedal, že spravíme ho aj v Andovciach. Začal som teda hľadať ľudí, ktorí by do toho išli. Viacero obyvateľov mi pomáhalo, aby sa to podarilo," vysvetľuje mladý veliteľ s tým, že jeho cieľom je stať sa raz profesionálnym hasičom.