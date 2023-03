Jarný štart 8. ligy ObFZ Nové Zámky sa nezadržateľne blíži

Zaujímavosti a novinky z klubov sa dozviete v tradičnom Kompase fanúšika.

DRuhý marcový víkend sa začína jarná časť 8. ligy ObFZ NOvé Z8mky. MY sme nazreli do kuchýň všetkých 15 celkov súťaže, zisťovali aké nastali u nich zmeny, aké majú plány do jarných odviet.

V článku sa dozviete - v ktorých kluboch nastali najväčšie zmeny a naopak v ktorých žiadne, Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou - ktorí hráči sa vrátili k aktívnej činnosti, - kto si chce udržať jesenné pozície a kto sa chce zlepšiť, - kto chce hrať futbal len pre potešenie

OFK Kolta

Odišli: nikto

Prišli: A. Hatala (Jasová – koniec hosťovania)

Vedúci mužstva Filip Sklenár: "Jesenná časť sa pre nás skončila úspešne, môžem povedať nad očakávania. Prípravu na jarnú časť sme absolvovali v čisto domácich podmienkach. Mužstvo ostalo pokope, čo je pre nás len dobre. Keď som sa pozrel spätne asi šesť sezón dozadu , tak od sezóny 2015/2016, to bude verím, naša druhá najúspešnejšia sezóna.