S úpravou povrchu sa začne už čoskoro.

NOVÉ ZÁMKY. Vodiči musia brať do úvahy obmedzenia na ceste II/563 z Nových Zámkov cez Komoču do Kolárova. Čiastočná uzávera tejto cesty potrvá prebežne až do 30. júna.

"Dôvodom je postupná obnova krytu vozovky, z dôvodu ktorej bude premávka sústredená do jedného jazdného pruhu," informoval Okresný úrad Nové Zámky s tým, že frézovanie povrchu sa začne v pondelok 13. marca od križovatky v smere Komoča - Andovce.

(zdroj: NZTV, Google Earth)

V čase uzávery budú dopravu regulovať oprávnené osoby a na mieste bude umiestnené dočasné dopravné značenie, upozornil okresný úrad.

