Stimuly pre zelené hospodárstvo sú nedostatočné. Producenti hovoria o faux pas zo strany štátu

Zuzana Čaputová navštívila Nové Zámky a Hurbanovo.

NOVÉ ZÁMKY. Zdražovanie a vysoké ceny energií zasiahli aj lokálnych vinárov a vinohradníkov v regióne Nových Zámkov a Komárna. Potvrdil to majiteľ vinárstva Strekov 1075 Zsolt Sütő.

"Ťažko povedať, na čom ušetriť. Na veľa veciach to nejde, napríklad pri chladení. Tento rok sme ceny nezvýšili. Nebudeme reagovať hekticky, počkáme, ako dopadne energetický výkyv. Potom ceny prispôsobíme. Fľaše sme už mali nakúpené

"Keby boli dostupné dotácie na slnečné panely či rekuperačné jednotky, išlo by do toho veľa ľudí. No sprevádza ich veľká byrokracia, kvôli ktorej trvá príprava aj roky, čo nám bráni pružne reagovať na situáciu," vysvetľuje vinár zo Strekova v okrese Nové Zámky.

Slabá podpora nových technológií

Sütő hovorí aj o slabých stimuloch pre ekologické vinohradníctvo.

"Pri stimuloch je medzi klasickým a biopestovaním veľmi malý rozdiel. Z hľadiska vízie zeleného hospodárstva môžeme hovoriť o faux pas. V porovnaní s klasickými metódami stojí dopestovanie kilogramu hrozna výlučne biologickým spôsobom možno aj dvakrát toľko," pripomína.

V článku sa dočítate aj: Čo je podľa vinárov a vinohradníkov veľký problém na Slovensku,

prečo je dôležité, že vo vinohradníctve stále pracujú ľudia a nenecháva sa všetko na technológie,

o čom debatovala prezidentka Zuzana Čaputová so zástupcami samospráv a s lokálnymi producentmi,

koho na regionálnom výjazde v Nových Zámkoch a Hurbanove navštívila,

aké opatrenia museli urobiť samosprávy obcí Bánov a Veľké Lovce.

Vinohradníci sa tak potýkajú s podobnými problémami ako producenti vajec, na ktorých je vyvíjaný tlak pre ukončenie klietkového chovu hydiny a prechod k alternatívnym formám chovu.