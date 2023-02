Auto skončilo na streche, ostal z neho len šrot. Dvaja ľudia zomreli

Polícia začala trestné stíhanie.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

GBELCE. Vo štvrtok 16. februára sa okolo siedmej večer stala pri obci Gbelce v okrese Nové Zámky smrteľná nehoda.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vodič Citroenu C5 v pravotočivej zákrute z doteraz neznámeho dôvodu zišiel do priekopy a narazil do stromu. V prevrátenom aute ostal zakliesnený aj so svojím 61-ročným spolujazdcom, informovala o tom krajská polícia.

Ten na mieste nehody zomrel, aj napriek poskytnutej pomoci. O necelé dve hodiny zraneniam podľahol aj 23-ročný vodič, ktorého sa nepodarilo oživiť.

Blízki mladého Slováka zahynuli pod ruinami domu

Blízki mladého Slováka zahynuli pod ruinami domu Z ruín sa ozývali ich hlasy, potom nastalo ticho. Tragédia v Turecku pripravila priateľku Slováka o rodinu Čítajte

"Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla polícia s tým, že v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

"Neustále apelujeme na vodičov, aby prispôsobili svoju jazdu stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam a neohrozovali hazardnou jazdou svoje životy a životy ostatných účastníkov cestnej premávky," vyzývajú muži zákona.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Vodič zrazil školáčku na priechode pre chodcov. Museli ju operovať Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Husté sneženie si vybralo daň. Žena zomrela pri zrážke dvoch áut. Spolujazdkyňa je v kritickom stave Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Je desivé, že až tretina učiteľov verí hoaxom, keď práve oni by mali deti učiť kriticky myslieť Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Starý mestský hotel prerobia na apartmánové byty Čítajte

Prečítajte si aj