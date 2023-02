Pykajú za nelegálnu skládku odpadu. Polícia obvinila sedem ľudí z dediny

Hrozí im odňatie slobody na dva roky.

MARCELOVÁ. Enviropolicajti obvinili sedem ľudí z obce Marcelová za vytvorenie nelegálnej skládky zmesového komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci.

"Vyšetrovateľ obvinil sedem osôb, štyri ženy - H. O. (1955), E. C. (1994), E. L. (1991) a A. L. (1996) a troch mužov - R. L. (1989), D. C. (1998) a J. C. (1997) z obce Marcelová," uviedli muži zákona.

Podľa policajných informácií sa ako spolupáchatelia mali dopustiť prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi.

"Od roku 2018 do februára 2022 mali na viacerých súkromných a obecných pozemkoch postupne uložiť viac ako 109 kubíkov odpadu," vysvetlili policajti s tým, že vzniknutá škoda presiahla 12 300 eur.

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva roky.

Polícia zároveň upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže ním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

