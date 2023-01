Historický postup futsalistov Komárna v Slovenskom pohári

Skvelý štvrťfinálový duel proti Košiciam sledovala zaplnená hala.

Komárňanským futsalistom sa v posledných zápasoch darí. O tom, že patria medzi slovenskú elitu, nás presviedčajú v Extralige aj v Slovenskom pohári.

FUTSAL SLOVENSKÝ POHÁR

Štvrťfinále

Futsal Team Komárno – Podpor Pohyb Košice 11:8 po 2.predĺžení (5:4 po polčase, 8:8 po riadnom hracom čase, 9:8 po prvom predĺžení). Rekordná návšteva v komárňanskej športovej hale videla drámu, akú by len ťažko napísal ten najlepší autor detektívnych príbehov. Fantastický zápas, ktorého výsledkom je historický postup Komárna do Final Four Slovenského pohára. Zápletka ktorú by si strojcovia dramatických situácií vo filmovom a športovom priemysle, mali prísť naštudovať práve do Komárna.

