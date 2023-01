V Nových Zámkoch má vyrásť moderný dopravný uzol, prepojí viac druhov dopravy

Nová stanica má byť na mieste tej starej. Investícia sa ráta na milióny.

NOVÉ ZÁMKY. Radnica Nových Zámkoch chce vybudovať modernú autobusovú stanicu, ktorá nahradí tú súčasnú.

Cieľom je vytvoriť prestupný uzol a posilniť tak verejnú dopravu a jej konkurencieschopnosť.

Na financovanie niekoľkomiliónového projektu chce využiť hlavne externé zdroje.

Modernú stanicu by ocenili ako cestujúci, tak aj autobusári. Na tej súčasnej neexistujú prístrešky, ktoré by chránili cestujúcich pri nástupe do autobusu v prípade zlého počasia.

Možnosti občerstvenia sú tiež veľmi limitované a svetelná signalizácia upozorňujúca na príchody resp. odchody neexistuje.

Mesto od projektu novej stanice očakáva viac prepravených osôb, tým pádom aj zníženie automobilovej dopravy, čo má prispieť k zvýšenej kvalite života obyvateľov v okolí.

Prepojiť má autobusovú dopravu s železničnou, individuálnou a cyklodopravou. Budovanie stanice má mať dve hlavné etapy.