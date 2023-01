Slovenských rajčín je nedostatok, ich cena ešte pôjde hore

Domáci farmári odstavujú skleníky.

REGIÓN. "Voľakedy som ich jedol každý deň. Teraz skôr sporadicky, lebo tie naše už nekúpim. Nie sú. A rajčiny z Afriky sú úplne iné, stačí ich ovoňať," sťažuje sa Július Mičúch z Nových Zámkov. "Okrem toho, po pár dňoch už začínajú hniť," dodáva.

"Slovensko stále nepodporuje slovenské produkty, len zahraničné," hovorí agronóm Ondrej Daniel z farmy Beri v obci Bruty (okres Nové Zámky).

Maroko, Španielsko, Holandsko, Turecko. V prípade rajčín si domáci zákazníci musia vystačiť so zahraničným dovozom. Slovenské rajčiny budú podľa agronóma najbližšie týždne v obchodoch už len ojedinele.

"Nemáme ich vôbec v ponuke, keďže farmári ich nemajú," potvrdzuje Alžbeta Kováčová z lokálneho obchodu Fajnovo v Nových Zámkoch.

Straty hneď na dvoch frontoch Pestovatelia evidujú straty hneď z dvoch hľadísk. Na jednej strane im extrémne sucho počas leta znížilo úrodu pestovanú na pôde. Na strane druhej enormné zvýšenie cien elektriny a plynu negatívne ovplyvňuje modernú produkciu zeleniny v skleníkoch a fóliovníkoch.

Bez zimnej úrody

Zimná produkcia rajčín tento rok obišla aj farmu v Brutoch. "Už sme im zlomili hlavy, v skleníku sme vypli lampy a planty zasadíme vo februári," objasňuje situáciu Ondrej Daniel.

Môžu za to ceny energií. Keby ich dnes premietli do ceny, kilo slovenských rajčín by v obchode stálo 25-30 eur.

"Vypli sme kogeneračnú jednotku, v ktorej sme z plynu vyrábali elektrinu. Cena plynu vzrástla z 19 na 180 eur. Ročne sme platili za plyn 800-tisíc eur, teraz to vychádza na 4 milióny," vysvetľuje.

Pestovateľom využívajúcim plyn by mal štát zvýšené náklady preplatiť. Ak minú viac ako 99 eur za megawatthodinu za plyn, štát im zaplatí 80 percent z toho, čo spotrebujú nad túto hranicu. V prípade elektriny je hranica nastavená na 199 eur za megawatthodinu.