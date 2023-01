Boje s developermi, tragédie i konflikt futbalových odborníkov. Aj taký bol rok 2022 v Nových Zámkoch a okolí

Nielen vojna na Ukrajine zasiahla do života ľudí v regióne.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

Prinášame ohliadnutie sa na udalosti roku 2022 v okresoch Nové Zámky a Komárno.

Január

Vtáčiu chrípku potvrdili aj na juhu Slovenska

Po žilinskom a trnavskom regióne sa výskyt vtáčej chrípky potvrdil v roku 2022 aj v okrese Nové Zámky. Regionálna veterinárna a potravinová správa nakázala vykonať niekoľko opatrení.

Tri uhynuté labute našli 30. decembra na štrkovisku v Dvoroch nad Žitavou, ďalšie dve 1. januára na štrkovisku Záhoň v obci Bánov. O tri dni neskôr potvrdili u všetkých piatich labutí vírus vtáčej chrípky.



Do 17. januára musia aktualizovať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí a tiež informovať chovateľov a občanov v mestách Nové Zámky, Šurany a v ďalších trinástich obciach.

Požiar v Nových Zámkoch zničil sklady

Policajti vyšetrovali požiar, ktorý v pondelok 10. januára zasiahol v skorých ranných hodinách priestory bývalého družstva.

V smere od Nových Zámkov na obec Andovce sa oheň rozšíril v priestoroch troch prenajatých skladov. "Nachádzali sa v nich rôzne motorové vozidlá, motocykel a servisná technika," uviedla polícia s tým, že škody predbežne vyčíslili na 200-tisíc eur.

Nemocnica začala očkovať aj deti od 5 do 11 rokov

Po nemocnici v Nitre začala od 12. januára očkovať proti ochoreniu COVID-19 deti od päť do 11 rokov aj nemocnica v Nových Zámkoch.

Zdrogovaného vodiča zastavili až výstrely

Medzi obcami Pribeta a Bajč (obe okres Komárno) namerali dopravní policajti z Komárna vodičovi Mazdy 6 rýchlosť 181 km/h, pričom maximálna povolená rýchlosť je tam 90 km/h.

Muž (45) pod vplyvom omamných látok mal do roku 2017 uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Navyše od tej doby nemal ani vodičský preukaz, keďže si ho nebol vybaviť.

Zachránili život mladej žene

Policajti zo Štúrova zasahovali počas nočnej služby v obci Kamenín (okres Nové Zámky). Dostali totiž hlásenie, že 30-ročnú ženu bije a kope jej 23-roný druh.

Na mieste zistili, že ženu najprv fyzicky napadli dve ženy, s ktorými sa pohádala. Potom ju napadol aj jej druh.

Eskalácia sporu Borbély - Kováč

"Sú to taľafatky, nezmysly a klamstvá. Je smutné a trápne, že sa mesto nechalo vtiahnuť do takéhoto niečoho. Je to nedôstojné. V živote som nebol obvinený, ani obžalovaný. Nebola na mňa podaná ani civilná žaloba, vystupoval som len ako svedok," reagoval pre Naše Novosti Peter Kováč v súvislosti s obvineniami, ktoré na jeho adresu smeroval Ladislav Borbély, známy futbalový spolukomentátor a mestský poslanec v Nových Zámkoch.