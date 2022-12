V Nových Zámkoch zviedli náročný boj o dva životy: Tehotná Katarína bola na pokraji života a smrti

Bola v kritickom stave. Niekoľkokrát už v podstate bola na druhej strane, hovorí anesteziológ.

NOVÉ ZÁMKY. "Keď som prišla do nemocnice, išlo to už ako lavína. Problém striedal ďalší problém. Pamätám si z toho veľmi málo. V podstate vôbec neviem čo sa dialo nasledujúce dva týždne. Čo viem, som sa dozvedela iba od lekárov a manžela. Sama si spomínam len na posledné dva týždne, keď som už bola v stabilizovanom stave," hovorí dnes už 39-ročná dvojnásobná mamička.

Katarína Mészárosová z Tvrdošoviec (okres Nové Zámky) navštívila kvôli slabosti počas tehotenstva gynekológa.

Do nemocnice v Nových Zámkoch ju prijali koncom septembra a v 38. týždni tehotenstva pre odtok plodovej vody. Cisárskym rezom porodila dievčatko Nelly.

Deň po pôrode ju začali trápiť bolesti v hornej časti brucha, napínalo ju na vracanie.

Vysvitlo, že trpela preeklampsiou, čo je jedno z najčastejších ochorení, ktoré sprevádzajú a komplikujú tehotenstvo. Prejavuje sa až po jeho 20. týždni.

Krátko predtým, ako neočkovaná, prekonala v domácej liečbe stredne ťažký covid-19, čo v kombinácii s preeklampsiou zásadne komplikovalo jej tehotenstvo.

"To viedlo k absolútnemu zlyhaniu pečene, kvôli čomu zlyhávali obličky, kardiovaskulárny systém a zráženie krvi," hovorí anesteziológ Karol Hajnovič.

Začal sa niekoľkotýždňový boj o jej život. V nemocnici strávila päť týždňov.

Prijali ju na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny, keďže jej zlyhávali vitálne funkcie. Museli ju napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu a poskytnúť špeciálnu dialýzu.

“ Bola v kritickom stave. Počas hospitalizácie bola niekoľkokrát v podstate na druhej strane. „ anesteziológ Karol Hajnovič.

Počas tehotenstva spočiatku nepociťovala žiadne nezvyčajné problémy. Na bežnej gynekologickej priehliadke si lekár všimol, že Kataríne zožltli oči. Kým prišli výsledky odberov, začala na druhý deň rodiť.

"Bolo to náročné. Pamätám si iba bolesti a nejaké záblesky. Asi to chce trochu času, aby som to spracovala," dodáva Katarína Mészárosová.

Ako pripomína Hajnovič, išlo o výnimočný prípad, akých bolo celosvetovo evidovaných len niekoľko. Tím z novozámockej nemocnice teraz čaká kongres v Bruseli, kde o tomto prípade bude prednášať.

Katarínin manžel Daniel si dcérku odniesol domov 1. októbra. Do záchrany jeho ženy sa pustil početný tím odborníkov, vrátane chirurgov, gynekológov, anesteziológov, hematológovov či hepatológovov.