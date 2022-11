Sú zlomené, poznajú len rodenie v koterci. Legislatíva zvieratá v praxi dostatočne nechráni

Viacero psov od množiteľky uhynulo alebo ich museli utratiť.

HURBANOVO. "Dosť často sa stáva, že množitelia, ktorí už zo zvierat nemajú ďalší zisk, prídu k nám a ponúknu ich. Nech si ich necháme. Alebo ich rovno vyhodia na ulicu. Bohužiaľ, je to úplne bežné," hovorí Angelika Bogdan z mestského útulku v Nových Zámkoch.

Aktuálne sa v ňom starajú o zhruba 50 opustených psov.

Jedným z ostatných príkladov nelegálneho množenia psov je prípad z Hurbanova.

Štyridsaťštyriročná žena mala podľa enviropolície v priebehu septembra 2020 až marca 2021 predať cez Bazoš minimálne sedem osemtýždňových šteniat plemien ´maltezák, maltézsky pinč a yorkshirsky teriér´.

Zinkasovať za to mala sumy od 340 do 380 eur. Šteňatá trpeli nákazlivými chorobami.

Ženu obvinili za pokračovací prečin zanedbania starostlivosti o zviera a za pokračovací zločin podvodu.

V článku sa dočítate aj: Aké plemeno množitelia najviac využívajú s vidinou zisku,

čo zvieratám hrozí, ak sú nasilu množené? Čo to spraví s ich psychikou a fyzickou stránkou,

na čo si má dať človek pri kúpe psa pozor,

aký je rozdiel medzi chovateľom a množiteľom psov,

či je legislatíva dostatočne upravená na ochranu zvierat,

ako by mala byť činnosť množiteľov regulovaná.

"Tri zo šteniat kvôli zlému zdravotnému stavu uhynuli a ďalšie tri musel usmrtiť veterinár. Jedno sa vďaka jeho včasnému zásahu podarilo zachrániť," informovala Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Okrem toho, žena už do decembra 2021 porušila zákon o veterinárnej starostlivosti.

Deviatim ´maltézskym psíkom, yorkshirskym teriérom´ a ôsmim šteňatám týchto plemien neposkytovala adekvátnu starostlivosť. Dve päť až šesť týždňov staré šteňatá boli podvyživené. Obe neskôr uhynuli.

Psom od množiteľov to spôsobuje trvalé poruchy správania. Keďže nie sú socializované, môžu mať strach a byť agresívne. V tom lepšom prípade sa dostanú do útulku.

"Snažíme sa ich dať najprv dokopy po zdravotnej stránke a venovať sa im v maximálnej možnej miere. Neskôr ich dávame do dočasnej starostlivosti alebo do rodín. No vyslovene skúseným ľuďom a tým, ktorí vedia, čo to obnáša starať sa o bojazlivého psa," hovorí Angelika Bogdan z novozámockého útulku.